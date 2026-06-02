Dinamani
3வது குழந்தை பெற சலுகை அறிவிக்க தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை! விசிக எம்.பி., ரவிக்குமார்நீட்: கல்வி அமைச்சருக்கு எதிராக போராட்டம்! கரப்பான்பூச்சி கட்சித் தலைவர் இந்தியா வருகிறார்!புதிய கட்சி தொடங்கப்போகிறீர்களா? 2 நாள்களில் பதில் சொல்கிறேன் - அண்ணாமலை பேட்டிஆட்சிக்கு வந்த பிறகும் திமுகவை குறை சொல்கிறார் விஜய் : கனிமொழிரீல்ஸ் போட்டவர்கள் நியூஸ் பார்க்கிறார்கள்: இளைஞர்கள் அரசியலை கவனிக்கின்றனர் - விஜய்அரை நூற்றாண்டு சாதி, மத அரசியலை உடைத்திருக்கிறோம்: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுதிமுக - தவெக இடையேதான் போட்டி: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுசிங்கப்பெண் காவல் படை அடுத்த வாரம் தொடங்கப்படும்! முதல்வர் விஜய்திருச்சி கிழக்கில் சாமானியனை வேட்பாளராக நிறுத்துவேன்: முதல்வர் விஜய்
/
இந்தியா

கட்சி விரோத நடவடிக்கை குற்றச்சாட்டு: திரிணமூல் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் இருவா் நீக்கம்

மேற்கு வங்கத்தில் கட்சிவிரோத நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டதாக திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து இரு எம்எல்ஏக்கள் அதிரடி நீக்கம்

News image

திரிணமூல் காங்கிரஸ் - Trinamool Congress

Updated On :2 ஜூன் 2026, 12:34 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மேற்கு வங்கத்தில் கட்சிவிரோத நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டதாக திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து இரு எம்எல்ஏக்கள் திங்கள்கிழமை அதிரடியாக நீக்கப்பட்டனா்.

முன்னதாக, திரிணமூல் சாா்பில் சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவராக சோபன்தேவ் சட்டோபாத்யாய நியமிக்கப்பட்டதில் தங்கள் கையொப்பம் போலியாக இடம்பெற்ாக அக்கட்சியின் இரு எம்எல்ஏக்கள் கூறியுள்ளதாக முதல்வா் சுவேந்து அதிகாரி செய்தியாளா்களிடம் கூறினாா். இதைத் தொடா்ந்து, எம்எல்ஏக்கள் சந்தீபன் ஸாஹா, ரிதபிரத பானா்ஜி ஆகியோா் நீக்கப்பட்டனா்.

இது தொடா்பாக திரிணமூல் காங்கிரஸ் துணைத் தலைவா் சந்திரிமா பட்டாச்சாா்யா வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ‘திரிணமூல் காங்கிரஸ் சாா்பில் மேற்கு வங்க பேரவைத் தோ்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற சந்தீபன் ஸாஹா, ரிதபிரத பானா்ஜி ஆகியோா் கட்சித் தலைமை அழைப்பு விடுத்த எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்க முன்வரவில்லை. மேலும், அவா்கள் கட்சி விரோத செயல்களில் ஈடுபடுவதும் உறுதி செய்யப்பட்டது. எனவே, அவா்கள் இருவரும் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்படுகின்றனா். கட்சியில் அடிப்படை உறுப்பினா் உள்பட்ட அனைத்துப் பொறுப்புகளிலும் இருந்து உடனடியாக விடுவிக்கப்படுகின்றனா்’ என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்த போலி கையொப்பம் தொடா்பாக மேற்கு வங்க காவல் துறையின் சிஐடி பிரிவினா் ஏற்கெனவே விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் பாஜகவிடம் மம்தா பானா்ஜி தலைமையிலான திரிணமூல் காங்கிரஸ் தோல்வியடைந்த நிலையில், அக்கட்சியில் பெரும் குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. பலா் பாஜகவில் இணையும் முடிவில் உள்ளனா்.

திரிணமூல் சாா்பில் வெற்றி பெற்ற 80 புதிய எம்எல்ஏக்களின் கூட்டம் கட்சித் தலைவா் மம்தா பானா்ஜி தலைமையில் கொல்கத்தாவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறுவதாக இருந்தது. எனினும், எம்எல்ஏக்களில் நான்கில் மூன்று பங்கினா் கூட்டத்தில் பங்கேற்க வராததால் கூட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டது.

தொடர்புடையது

மம்தாவின் மருமகன் அபிஷேக் பானா்ஜி மீது தாக்குதல்: கற்கள், காலணிகள் வீசப்பட்டதால் பரபரப்பு!

மம்தாவின் மருமகன் அபிஷேக் பானா்ஜி மீது தாக்குதல்: கற்கள், காலணிகள் வீசப்பட்டதால் பரபரப்பு!

ஜூன் முதல் வாரத்தில் ‘இண்டி’ கூட்டணித் தலைவா்கள் சந்திப்பு: மம்தா

ஜூன் முதல் வாரத்தில் ‘இண்டி’ கூட்டணித் தலைவா்கள் சந்திப்பு: மம்தா

பாஜகவுக்கு எதிராக எதிா்க்கட்சிகள் ஓரணியில் திரள வேண்டும்! மம்தா பானா்ஜி அழைப்பு!

பாஜகவுக்கு எதிராக எதிா்க்கட்சிகள் ஓரணியில் திரள வேண்டும்! மம்தா பானா்ஜி அழைப்பு!

மம்தா பானா்ஜி பதவி விலக மறுத்தது ‘அடையாளப் போராட்டம்’

மம்தா பானா்ஜி பதவி விலக மறுத்தது ‘அடையாளப் போராட்டம்’

விடியோக்கள்

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி