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இந்தியா

இந்தியா கூட்டணி இறந்து புதைக்கப்பட்டு விட்டது: பாஜக

இந்தியா கூட்டணி இறந்து விட்டதாக பாஜக விமர்சனம்

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இந்தியா கூட்டணி இறந்து விட்டதாக பாஜக விமர்சனம் - கோப்புப் படம்

Updated On :5 ஜூன் 2026, 1:10 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாடு, கேரளம், மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களின் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்களில் இந்தியா கூட்டணிக் கட்சிகள் தோல்வியடைந்ததால், இந்தியா கூட்டணி இறந்து விட்டதாக பாஜக விமர்சித்துள்ளது.

இந்தியா கூட்டணியின் நிலைமை குறித்து விமர்சித்து பாஜக தேசிய செய்தித் தொடர்பாளர் ஷேசாத் பூனாவாலா பேசியதாவது, இந்தியா கூட்டணி, தற்போது துண்டுதுண்டாக உடைந்து விட்டது. மே 4-ல் இந்தியா கூட்டணி என்ற ஒன்றே இருக்காது என்று கணிக்கப்பட்டிருந்தது. இப்போது அந்தக் கணிப்பு உண்மையாகி விட்டது.

இந்தியா அணி என்பது தற்போது வெறும் பேப்பர்களிலும் தொலைக்காட்சிகளில் வேண்டுமானால் இருக்கலாம்; ஆனால், உண்மையாக களத்தில் இல்லை. அது இறந்து புதைக்கப்பட்டு விட்டது என்று தெரிவித்தார்.

இந்தியா கூட்டணியின் முக்கிய கட்சிகளாக இருந்த மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக, பினராயி விஜயன் தலைமையிலான இடதுசாரி, மமதா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணமூல் காங்கிரஸ் ஆகிய 3 கட்சிகளும் 3 மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்களிலும் தோல்வியையே சந்தித்தன. இது இந்தியா கூட்டணியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இதனிடையே, தமிழகத்தில் திமுகவுடனான கூட்டணியை முறித்துக் கொண்டு, ஆளுங்கட்சியான தவெகவுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைத்த நிலையில், இந்தியா கூட்டணியிலிருந்து திமுக வெளியேறியது.

Summary

INDIA bloc dead and buried, exists only on paper: BJP

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