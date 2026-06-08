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இந்தியா

எல்லையில்லா இசை!

பஞ்சாபில் அட்டாரி எல்லைப் பகுதியில் பல்வேறு இசைக் கலைஞா்களுடன் ஞாயிற்றுக்கிழமை இசை நிகழ்ச்சி நடத்திய ஏ.ஆா்.ரஹ்மான்.

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பஞ்சாபில் அட்டாரி எல்லைப் பகுதியில் பல்வேறு இசைக் கலைஞா்களுடன் ஞாயிற்றுக்கிழமை இசை நிகழ்ச்சி நடத்திய ஏ.ஆா்.ரஹ்மான்.

Updated On :8 ஜூன் 2026, 1:01 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பஞ்சாபில் அட்டாரி எல்லைப் பகுதியில் பல்வேறு இசைக் கலைஞா்களுடன் ஞாயிற்றுக்கிழமை இசை நிகழ்ச்சி நடத்திய ஏ.ஆா்.ரஹ்மான்.

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