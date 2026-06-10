மேற்கு வங்கத்தில் திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சியை உடைக்கும் வேலையில், மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா ஈடுபட்டுள்ளாா் என்று கட்சித் தலைவரும், முன்னாள் முதல்வருமான மம்தா பானா்ஜிக்கு ஆதரவான மூத்த தலைவா்கள் கல்யாண் பானா்ஜி, கீா்த்தி ஆசாத் ஆகியோா் செவ்வாய்க்கிழமை குற்றஞ்சாட்டினா்.
திரிணமூல் காங்கிரஸ் அதிருப்தி எம்.பி.க்கள், முதலில் தங்களின் பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு, கட்சித் தலைமையை விமா்சிக்க வேண்டும் என்றும் அவா்கள் வலியுறுத்தினா்.
மேற்கு வங்க பேரவைத் தோ்தல் தோல்விக்குப் பிறகு திரிணமூல் காங்கிரஸில் மம்தா பானா்ஜியின் தலைமை ஆட்டம் கண்டுள்ளது. அக்கட்சியில் மொத்தமுள்ள 80 எம்எல்ஏக்களில் 58 அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள், ரிதபிரத பானா்ஜி தலைமையில் சில தினங்களுக்கு முன் தனி அணியாகப் பிரிந்தனா்.
மக்களவையில் திரிணமூல் காங்கிரஸுக்கு 28 எம்.பி.க்கள் உள்ள நிலையில், கோகோலி கோஷ் தஸ்திதாா் தலைமையில் 20 அதிருப்தி எம்.பி.க்கள் தனி அணியாகச் செயல்படவும், பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு ஆதரவளிக்கவும் கடந்த திங்கள்கிழமை முடிவு செய்தனா். கட்சியில் ஏற்பட்டுள்ள இந்தப் பிளவுகள், மம்தாவுக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளன. உள்ளாட்சி அளவிலும் கட்சி பிளவுபடும் அபாயத்தை எதிா்கொண்டுள்ளது.
‘ராஜிநாமா செய்யுங்கள்’: இந்நிலையில், மம்தாவுக்கு ஆதரவான திரிணமூல் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவா்கள் கல்யாண் பானா்ஜி, கீா்த்தி ஆசாத் ஆகியோா், தில்லியில் செய்தியாளா்களுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை பேட்டியளித்தனா். அப்போது, அவா்கள் கூறியதாவது:
திரிணமூல் காங்கிரஸ் மாநிலங்களவை எம்.பி.யாக இருந்த சுகேந்து சேகா் ராய், தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு, கட்சித் தலைமையை விமா்சித்தாா். கட்சி மீது அதிருப்தியில் உள்ள பிற எம்.பி.க்களும் அதே வழிமுறையைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். மக்களவைத் தலைவருக்கு அவா்கள் எழுதியதாகக் கூறப்படும் கடிதத்தை பொதுவெளியில் வெளியிட வேண்டும்.
தில்லியில் திங்கள்கிழமை இண்டி கூட்டணி கூட்டத்தில் கட்சித் தலைவா் மம்தா பானா்ஜி, தேசிய பொதுச் செயலா் அபிஷேக் பானா்ஜி, மூத்த எம்.பி.க்கள் பங்கேற்ற அதேநேரத்தில், மத்திய அமைச்சரும் மேற்கு வங்க பாஜக தோ்தல் பொறுப்பாளருமான பூபேந்தா் யாதவை அவரது வீட்டில் திரிணமூல் அதிருப்தி எம்.பி.க்கள் சந்தித்துள்ளனா். அப்போது, முதல்வா் சுவேந்து அதிகாரியும் உடனிருந்துள்ளாா்.
பாஜகவுடன் கைகோத்து...: பாஜகவுடன் கைகோத்து, சொந்தக் கட்சிக்கு எதிராக அதிருப்தி எம்.பி.க்கள் செயல்படுகின்றனா். இது, பெரும் துரோகம்.
அரசியல் அறநெறி இல்லாத அதிருப்தி எம்.பி.க்கள், மம்தாவிலிருந்து மோடிக்கு தங்களின் தலைவரை மாற்றிக் கொண்டுள்ளனா். திரிணமூல் காங்கிரஸாா் மீது பாஜகவினா் அரசியல் வன்முறையைக் கட்டவிழ்த்துள்ளனா். கடந்த ஒரு மாதத்தில் 10,000 போ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா். இதை அதிருப்தி எம்.பி.க்கள் ஆதரிக்கிறாா்களா?
தில்லி உத்தரவுப்படி அல்லாமல், கட்சித் தொண்டா்களின் கருத்துகளுக்கு இணங்க அவா்கள் செயல்பட வேண்டும்.
குஜராத் மாநிலம், பரோடாவில் இருந்த திரிணமூல் எம்.பி. யூசுஃப் பதானுடன் (அதிருப்தியாளா்களில் ஒருவா்) நான் திங்கள்கிழமை பேசினேன். அப்போது, அமித் ஷா தனிப்பட்ட முறையில் தன்னுடன் பேசியதாகவும், அவரைச் சந்திக்க தில்லிக்கு வருவதாகவும் கூறினாா். திரிணமூல் காங்கிரஸை உடைக்கும் வேலையில் அமித் ஷாதான் ஈடுபட்டுள்ளாா். துரோகிகள் கட்சியிலிருந்து விலகிச் செல்லலாம். மாறாக, கட்சியின் பெயரைப் பயன்படுத்தக் கூடாது என்று தெரிவித்தனா்.
சோனியாவுடன் மம்தா சந்திப்பு
தில்லியில் நாடாளுமன்ற காங்கிரஸ் குழுத் தலைவா் சோனியா காந்தியை அவரது இல்லத்தில் திரிணமூல் காங்கிரஸ் தலைவா் மம்தா பானா்ஜி செவ்வாய்க்கிழமை சந்தித்துப் பேசினாா்.
திரிணமூல் காங்கிரஸ் பிளவுபட்டுள்ள நிலையில், இரு கட்சிகளுக்கும் இடையிலான அடுத்தகட்ட வியூகம் குறித்து சோனியாவுடன் மம்தா ஆலோசித்ததாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
2024 மக்களவைத் தோ்தலில் காங்கிரஸ் தோல்வி அடைந்ததைத் தொடா்ந்து, இண்டி கூட்டணியில் அக்கட்சியின் தலைமை குறித்து மம்தா கேள்வியெழுப்பியிருந்தாா். இப்போதைய அரசியல் சூழலில், எதிா்க்கட்சிகளின் ஆதரவை நாடும் கட்டாயத்தில் மம்தா உள்ளாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.