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இந்தியா

அசாமில் இந்திய விமானப் படை விமானம் விபத்து!

அசாம் மாநிலத்தில் இந்திய விமானப் படைக்குச் சொந்தமான விமானம் விபத்துக்குள்ளானது பற்றி..

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இந்திய விமானப்படை விமானம் விபத்து

Updated On :13 ஜூன் 2026, 11:27 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அசாம் மாநிலத்தில், இந்திய விமானப் படைக்குச் சொந்தமான விமானம் விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது.

அசாம் மாநிலம் ஜோர்கட் பகுதியில், விமானம் தரையிறங்கியபோது விபத்து நேரிட்டது. ஓடுதளத்தில் தரையிறங்கிய சில நொடிகளில் விமானம் வெடித்து தீப்பிடித்து எரிந்ததாகக் கூறப்படுகிறது

விமானம் வெடித்து தீப்பிடித்தவுடன் அப்பகுதியே கரும்புகையால் சூழப்பட்டது. விமானிகள் நிலை குறித்து தகவல்கள் தெரியவில்லை.

அசாம் மாநிலம் ஜோர்கட் விமானப் படைத் தளத்தில் இன்று முற்பகல் 11 மணிக்கு இந்த விபத்து நேரிட்டிருக்கிறது.

விமானப் படையில், போக்குவரத்துக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் ஏஎன்-32 ரக விமானம் தரையிறங்கிய சிறிது நேரத்தில் வெடித்து விபத்துக்குள்ளாகியிப்பதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலதிக விவரங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.

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