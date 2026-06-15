நகரத்தில் வேலை இல்லாதோர் எண்ணிக்கை குறைவு! பெண்களுக்கு?

நகர்ப்புறத்தில் வேலை இல்லாதோர் விகிதம் 6.4 சதவிகிதமாக குறைந்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டு 6.9 சதவிகிதமாக இருந்த நிலையில், இந்த ஆண்டு மே மாதம் 6.4 ஆக குறைந்துள்ளது.
இதேபோன்று நகர்ப்புறத்தில் வேலையில்லாத பெண்களின் எண்ணிக்கையும் முன்பு எப்போதும் இல்லாத வகையில், 8.2 சதவிகிதமாகக் குறைந்துள்ளது.
அதாவது, கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு நகர்ப்புறத்தில் வேலைவாய்ப்பு அதிகரித்து வருவதாக மத்திய அரசின் புள்ளியல் துறை தெரிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக தேசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
''நாட்டின் ஒட்டுமொத்த வேலைவாய்ப்பின்மை விகிதத்தில் பெரிதாக எந்தவித மாற்றமும் ஏற்படவில்லை. 2025 மே முதல் நடப்பாண்டு மே வரை கிராமப்புறங்களின் வேலைவாய்ப்பின்மை விகிதம் 5.1 சதவிகிதமாகவே உள்ளது.
ஒட்டுமொத்த தொழிலாளர் பங்கேற்பு விகிதம் கடந்த ஆண்டு 54.8 சதவிகிதமாக இருந்த நிலையில், இந்த ஆண்டு 54.4 சதவிகிதமாக பதிவாகியுள்ளது.
இதேபோன்று நகர்ப்புறத்தில் (15 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கான) வேலைவாய்ப்பின்மை விகிதம் இந்த ஆண்டு 6.4 சதவிகிதமாகக் குறைந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டில் 6.9 சதவிகிதமாக இருந்தது.
2026 ஜனவரி - மார்ச் காலாண்டில் 15 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கான வேலைவாய்ப்பின்மை விகிதம் 6.6 சதவிகிதம் குறைந்துள்ளது. 2025-ல் இதே காலாண்டில் 6.7 சதவிகிதமாக இருந்தது'' என அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
India’s urban unemployment rate dips to 6.4 per cent in May
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