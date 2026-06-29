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இந்தியா

ஜம்முவில் கனமழை, மண்சரிவால் சிக்கித்தவிக்கும் நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள்!

ஜம்முவில் கனமழையால் ஏற்பட்டுள்ள மண்சரிவால் ஏராளமான வாகனங்கள் சிக்கித்தவிக்கின்றன.

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கோப்புப்படம். - PTI

Updated On :29 ஜூன் 2026, 11:58 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஜம்முவில் கனமழையால் ஏற்பட்டுள்ள மண்சரிவால் ஏராளமான வாகனங்கள் சிக்கித்தவிக்கின்றன.

ஜம்முவில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையால் முகலாய சாலையில் மண்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, பிர் கி கலி பகுதிக்கு அருகே அரை கிலோ மீட்டருக்கும் அதிகமான தூரத்திற்குச் சாலை மூடப்பட்டுள்ளது.

மேலும் போக்குவரத்து சேவையும் முழுமையாக முடங்கியுள்ளது என அதிகாரிகள் கூறினர்.

இதனால், கார்கள், சரக்கு வாகனங்கள் என நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் சாலையின் இருபுறமும் செல்ல முடியாமல் அணிவகுத்து நிற்கின்றன.

சாலையில் விழுந்துள்ள மண் மற்றும் பாறை இடிபாடுகளை அகற்றி, போக்குவரத்தைச் சீரமைக்கும் பணியில் மீட்புக்குழுவினரும், கனரக இயந்திரங்களும் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன.

சாலை முழுமையாகச் சீரமைக்கப்பட்டு, வானிலை மாறும் வரை இந்த வழித்தடத்தில் தேவையற்றப் பயணங்களைத் தவிர்க்குமாறு வாகன ஓட்டிகளுக்கு அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

ஜம்மு பகுதியின் எல்லை மாவட்டங்களான ரஜோரி மற்றும் பூஞ்ச் ஆகியவற்றை, காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கின் சோபியான் மாவட்டத்துடன் இணைக்கும் ஒரு முக்கிய மாற்றுப் பாதையாக இந்த முகலாய சாலை விளங்குகிறது.

குறிப்பாக ரஜோரி மற்றும் பூஞ்ச் எல்லை மாவட்ட மக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு இந்தச் சாலை மிகவும் இன்றியமையாததாகும்.

Summary

Hundreds of vehicles were stranded after heavy rains triggered a mudslide on the Mughal Road, disrupting traffic on the key route connecting the districts of Rajouri and Poonch with the Kashmir valley, officials said.

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