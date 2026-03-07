மேற்கு வங்கத்தை பிளவுபடுத்துவதுதான், வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்து வாக்காளா்களின் பெயா்கள் நீக்கப்பட்டதன் நோக்கம் என்று அந்த மாநில முதல்வரும், திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவருமான மம்தா பானா்ஜி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.
எஸ்ஐஆா்-க்கு பிறகு வெளியான வாக்காளா் பட்டியலில் வாக்காளா்களின் பெயா்களைத் திட்டமிட்டு பாஜகவும், தோ்தல் ஆணையமும் நீக்கியிருப்பதாக குற்றஞ்சாட்டி கொல்கத்தாவில் தா்னா போராட்டத்தை வெள்ளிக்கிழமை அவா் தொடங்கினாா். இந்தப் போராட்டம் 2-ஆவது நாளாக சனிக்கிழமையும் நீடித்தது. அப்போது அவா் பேசியதாவது:
வங்கத்தை (மேற்கு வங்கத்தை) பிளவுபடுத்துவதே அவா்களின் (பாஜக, தோ்தல் ஆணையம்) திட்டம். தின்ஹடா தொகுதியில் மட்டும் 36,000 வாக்காளா்களின் பெயா்கள், வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளன. அவா்கள் நமது நாட்டு குடிமக்கள் இல்லையா? அவா்களுக்கு வாக்குரிமை இல்லையா?
வங்கத்தைப் பிரித்து வாக்குகளைப் பெற வேண்டும் என பாஜக திட்டமிட்டுள்ளது. அதேபோல், மாநிலத்தை பிரித்து யூனியன் பிரதேசமாக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளது. துணிச்சல் இருந்தால் வங்கத்தைப் பிரித்துப் பாருங்கள் என அவா்களுக்கு நான் சவால் விடுக்கிறேன். முன்பு, பிகாரை பிரித்து ஜாா்க்கண்டை உருவாக்கினாா்கள். அதுபோல மீண்டும் செய்ய நினைக்கின்றனா்.
வங்கத்தைப் பிரிக்க விரும்புகிறீா்கள் எனில், முதலில் எப்ஸ்டீன் விவகாரத்தை எதிா்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். எங்கள் மீதான தாக்குதலுக்கு நாங்கள் தக்க பதிலடி கொடுப்போம். மேற்கு வங்கத்தில் அனைத்து மதத்தினருக்கும் மரியாதை கொடுப்போம். சமூகத்தில் அனைவரையும் சமமாக நடத்துகிறோம். ஜாதி, இனம், மதம் ரீதியில் யாரிடமும் வேறுபாடு காட்டுவதில்லை. சுதந்திரத்துக்கு முன்பே வங்க மொழிக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
10-ஆம் வகுப்பு படித்தோருக்கு ரூ.1.500: 10-ஆம் வகுப்பு படித்து முடித்துவிட்டு, வேலை தேடுவோருக்கு உதவும் நோக்கில் சனிக்கிழமை முதல் (மாா்ச் 7) மாதந்தோறும் ரூ.1,500 உதவித் தொகை அளிக்கப்படும். 21 வயது முதல் 40 வயது வரையிலான ஆண், பெண்கள் அனைவருக்கும் இத்தொகை அளிக்கப்படும். ஏற்கெனவே இந்தத் திட்டத்துக்கு ஒரு கோடி போ் விண்ணப்பித்துள்ளனா்.
எரிவாயு விலை உயா்வைக் கண்டித்து போராட்டம்: சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா் விலையை மத்திய அரசு உயா்த்தியிருப்பதைக் கண்டித்து, திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் மகளிரணி சாா்பில் மகளிா் தினமான ஞாயிற்றுக்கிழமை (மாா்ச் 8) போராட்டம் நடத்தப்படும் என்றாா்.
