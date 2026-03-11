மதுபான கொள்கை தொடா்பான வழக்கை நீதிபதி ஸ்வா்ண காந்த சா்மாவிடமிருந்து வேறு நீதிபதி அமா்வுக்கு மாற்ற வேண்டும் என தில்லி உயா்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிக்கு முன்னாள் முதல்வரும் ஆம் ஆத்மி தேசிய அமைப்பாளருமான அரவிந்த் கேஜரிவால் மற்றும் வழக்கில் குற்றஞ்சாட்ட பிறா் கடிதம் எழுதியுள்ளனா்.
இதுதொடா்பாக ஆம் ஆத்மி புதன்கிழமை வெளியிட்ட அறிவிக்கையில், ‘தில்லி உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி சா்மா ஒரு சாா்பாக செயல்படக்கூடியவா். அவா் விசாரித்து வரும் மதுபான கொள்கை வழக்கை நடுநிலையான அமா்வுக்கு மாற்ற வேண்டும் என உயா்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தேவேந்திர குமாா் உபாத்யாயவுக்கு கடிதம் ஆம் ஆத்மி தேசிய அமைப்பாளா் அரவிந்த் கேஜரிவால், மூத்த தலைவா் மணீஷ் சிசோடியா உள்ளிட்டோா் கடிதம் எழுதியுள்ளனா்’ என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தில்லியில் அரவிந்த் கேஜரிவால் தலைமையிலான ஆம் ஆத்மி ஆட்சியில் மதுபான கொள்கையை அமல்படுத்துவதில் முறைகேடுகள் நடைபெற்ாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.
இது தொடா்பாக சிபிஐ வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இந்த வழக்கை விசாரித்த வந்த சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம், கேஜரிவால், மணீஷ் சிசோடியா உள்பட குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 23 பேரை வழக்கில் விடுப்பதாக அண்மையில் அறிவித்தது.
இதை எதிா்த்து தில்லி உயா்நீதிமன்றத்தில் சிபிஐ மனு தாக்கல் செய்தது. இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி ஸ்வா்ண காந்த சா்மா, சிபிஐ மனுவுக்கு பதிலளிக்குமாறு அரவிந்த் கேஜரிவால், மணீஷ் சிசோடியா ஆகியோருக்கு கடந்த திங்கள்கிழமை நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டாா். மேலும், சிறப்பு விசாரணை நீதிமன்றம் சிபிஐ அதிகாரிகள் குறித்து தெரிவித்த கருத்துகளுக்கு நீதிபதி சா்மா இடைக்கால தடைவித்தாா்.
இந்த வழக்கு விசராணை மாா்ச் 16-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
டிரெண்டிங்
தில்லி பேரவை வளாகத்தில் உள்ள தூக்கு அறை விவகாரம்- உரிமை மீறல் ஆய்வு குழு முன்பு நாளை மறுநாள் கேஜரிவால் ஆஜராகிறாா்
அரவிந்த் கேஜரிவால் மீது பொய் வழக்கு போட்டதைக் கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டம்
ஹனுமன் மந்திரில் கேஜரிவால் வழிபாடு
அரவிந்த் கேஜரிவால், சிசோடியா வழக்கில் இருந்து விடுவிப்பு: ஆம் ஆத்மி தலைவா்கள் வரவேற்பு
வீடியோக்கள்
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12
தினமணி வீடியோ செய்தி...