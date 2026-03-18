மேடைகளில் ஆபாசங்களையும் அவதூறுகளையும் பேசுகிறார்கள் - முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்
'சீட் இல்லை' திரிணமூல் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ ராஜிநாமா!

திரிணமூல் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ ராஜிநாமா செய்துள்ளது பற்றி...

ககேஸ்வர் ராய் - X
Updated On :18 மார்ச் 2026, 1:10 pm

மேற்குவங்கத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்காததால் எம்எல்ஏ ஒருவர் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்துள்ளார்.

மேற்கு வங்கத்தில் இரு கட்டங்களாக ஏப். 23 மற்றும் ஏப். 29 ஆகிய தேதிகளில் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ளது. இதற்கான பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்நிலையில் மேற்கு வங்கத்தில் மொத்தமுள்ள 294 தொகுதிகளில் 291 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர் பட்டியலை திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரும் முதல்வருமான மமதா பானர்ஜி நேற்று வெளியிட்டார். அதில், மீதமுள்ள மூன்று தொகுதிகள் கூட்டணிக் கட்சியான அனித் தாபாவின் பாரதிய கூர்கா பிரஜாதாந்திரிக் மோர்ச்சாவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. பவானிபூர் தொகுதியில் மமதா பானர்ஜி மீண்டும் போட்டியிடவுள்ளார்.

மேற்கு வங்கத்தில் திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சியில் தற்போது எம்எல்ஏவாக இருக்கும் 74 பேருக்கு மீண்டும் தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது. இது கட்சியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில் ஜல்பைகுரி மாவட்டம் ராஜ்கன்ச் தொகுதி எம்எல்ஏ ககேஸ்வர் ராய் தனது எம்எல்ஏ பதவியை இன்று ராஜிநாமா செய்துள்ளார்.

ராஜ்கன்ச் தொகுதியில் புதியதாக இந்திய தடகள வீராங்கனை ஸ்வப்னா பர்மனுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ராஜ்கன்ச் தொகுதியில் 3 முறை எம்எல்ஏவாக இருந்த ககேஸ்வர் ராய், வடக்கு மேற்குவங்கத்தில் கட்சியின் முக்கிய ஒருங்கிணைப்பாளராக உள்ளார். இந்நிலையில் தனக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படாததால் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்ததுடன் ஜல்பைகுரி மாவட்டத் தலைவர் பொறுப்பில் இருந்தும் விலகியுள்ளார்.

மமதா பானர்ஜி திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சியை தொடங்கியதில் இருந்து தான் அவருடன் பணிபுரிவதாகவும் ஆனால் இன்று பண அதிகாரத்தால் தான் தோற்கடிக்கப்பட்டதாகவும் கூறியுள்ளார்.

அதிரடி காட்டும் மமதா.. திரிணமூல் காங்கிரஸில் 74 எம்.எல்.ஏ-க்களுக்கு ‘சீட்’ இல்லை!

அதிரடி காட்டும் மமதா.. திரிணமூல் காங்கிரஸில் 74 எம்.எல்.ஏ-க்களுக்கு ‘சீட்’ இல்லை!

மேற்கு வங்கத்தில் இருகட்ட தோ்தல்: பாஜக, காங்கிரஸ் வரவேற்பு! திரிணமூல் காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டு!

மேற்கு வங்கத்தில் இருகட்ட தோ்தல்: பாஜக, காங்கிரஸ் வரவேற்பு! திரிணமூல் காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டு!

ஹிந்துக்களை சிறுபான்மையினராக்கும் திரிணமூல் காங்கிரஸ்: பிரதமா் மோடி கடும் தாக்கு

ஹிந்துக்களை சிறுபான்மையினராக்கும் திரிணமூல் காங்கிரஸ்: பிரதமா் மோடி கடும் தாக்கு

மேற்கு வங்கத்தின் நிலை கவலையளிக்கிறது: மம்தா ஆட்சி மீது பிரதமா் விமா்சனம்

மேற்கு வங்கத்தின் நிலை கவலையளிக்கிறது: மம்தா ஆட்சி மீது பிரதமா் விமா்சனம்

'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!

Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |

தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK

Ravindran Duraisamy Interview | விஜய்க்கு ரஜினி ஸ்டைலில் பதிலடி | TVK Vijay | Rajini | Aadhav Arjuna
Ravindran Duraisamy Interview | விஜய்க்கு ரஜினி ஸ்டைலில் பதிலடி | TVK Vijay | Rajini | Aadhav Arjuna

