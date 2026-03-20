அஸ்ஸாம் தேர்தல்: காங்கிரஸின் 3 ஆம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல்! பழங்குடியினருக்கு அதிக வாய்ப்பு!!
அஸ்ஸாம் பேரவைத் தேர்தலுக்கான 22 வேட்பாளர்கள் அடங்கிய மூன்றாவது பட்டியலை காங்கிரஸ் வெளியிட்டுள்ளதைப் பற்றி...
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்.
அஸ்ஸாம் பேரவைத் தேர்தலுக்கான 22 வேட்பாளர்கள் அடங்கிய மூன்றாவது பட்டியலை காங்கிரஸ் வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு, கேரளம், புதுச்சேரி, மேற்கு வங்கம், அஸ்ஸாம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கான பேரவைத் தேர்தல் தேதிகள் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை (மார்ச் 15) அறிவிக்கப்பட்டன.
புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசம், கேரளம், அஸ்ஸாம் மாநிலங்களுக்கும் ஏப். 9-ஆம் தேதி, தமிழ்நாட்டில் ஏப். 23 ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாகவும், மேற்கு வங்கத்தில் இரு கட்டங்களாக ஏப். 23 மற்றும் ஏப். 29 ஆகிய தேதிகளில் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. பேரவைத் தேர்தல்களில் பதிவாகும் வாக்குகளின் எண்ணிக்கை மே 4-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.
பேரவைத் தேர்தலுக்கான தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தேர்தல் நடைபெறவுள்ள மாநிலங்களில் தேர்தலுக்கான பணிகள் மிகத் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. மொத்தம் 126 அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில், ஆளும் கட்சியான பாஜக நேற்று முதல்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டது.
இந்த நிலையில், காங்கிரஸ் தனது மூன்றாவது கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. இந்தப் பட்டியலில், 22 வேட்பாளர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
பழங்குடியினருக்காக ஒதுக்கப்பட்ட தனித் தொகுதியான கோக்ரஜாரில் இருந்து மாணிக் சந்திர பிரம்மாவும், துப்ரியில் இருந்து பேபி பேகமும் ஜலேஷ்வரில் இருந்து அஃப்தாப் உத்தின் மொல்லா ஆகியோர் முக்கிய வேட்பாளர்களாக உள்ளனர்.
அபயபுரியில் பிரதீப் சர்க்கார், கும்தாயிலிருந்து ரோசெலினா டிர்கி, பர்பத்ஜோராவில் இருந்து அஷ்ரபுல் இஸ்லாம் ஷேக், சிட்லி சிராங்கிலிருந்து மதிலால் நர்சரி, செங்காவிலிருந்து அப்துர் ரஹீம் அகமது மற்றும் பகபெத்பரியிலிருந்து ஜாகிர் ஹுசைன் சிக்தர் ஆகியோரையும் காங்கிரஸ் கட்சி களமிறக்கியுள்ளது.
ஜகதீஷ் மதாஹி பக்ஸாவிலிருந்தும், ரஃபி டைமரி தமுல்பூரிலிருந்தும், சோரன் டைமரி உதல்குரியிலும் போட்டியிடவுள்ளனர். லஹரிகாட் தொகுதியில் டாக்டர் ஆசிஃப் முகமது நஸரும், நாகோன்-படாத்ரபா தொகுதியில் டாக்டர் துர்லவ் சாமுவாவும் போட்டியிடுவார்கள்.
இந்தப் பட்டியலில் நடாரைச் சேர்ந்த சுனில் செத்ரி, ரோங்கோனாடியைச் சேர்ந்த ஜோயண்டோ கவுண்ட், லக்கிம்பூரிலிருந்து கானா புராகோஹைன், தகுகானாவிலிருந்து ஆனந்த நாரா, மகுமிலிருந்து சிபாநாத் செட்டியா, ஹோவர்காட்டைச் சேர்ந்த சஞ்சீப் டெரோன், அல்காபூர்-கட்லிச்சேராவைச் சேர்ந்த ஜுபைர் ஆனம் மஜும்தர் ஆகியோரும் போட்டியிடுகின்றனர்.
