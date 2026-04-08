Dinamani
தமிழக தலைமைச் செயலர், லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை டிஜிபி மாற்றம்!என்னை சுற்றியுள்ளவர்களை வைத்து அவதூறு பரப்புகிறார்கள்! விஜய் பேச்சு உண்மையான காங்கிரஸ் தவெகவுடன் நிற்கிறது! விஜய் திருப்பரங்குன்ற வழக்குகளை நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் விசாரிக்க தடை! உயர் நீதிமன்றம் தஞ்சாவூரில் 4-ம் கட்ட சுற்றுப் பயணத்தைத் தொடங்குகிறார் மு.க. ஸ்டாலின்!பாமக விவகாரம்: அவசர வழக்காக விசாரிக்க உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு!
/
தற்போதைய செய்திகள்

மேற்கு வங்கம்: 7 தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் மாற்றம்!

மேற்கு வங்கத்தில் 7 தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது பற்றி...

News image

கோப்புப் படம் - ANI

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 8:57 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மேற்கு வங்கத்தில் 7 தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

294 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளைக் கொண்ட மேற்குவங்கத்தில், 152 தொகுதிகளுக்கான முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு ஏப். 23 ஆம் தேதியும் 142 தொகுதிகளுக்கான இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு ஏப். 29 ஆம் தேதியும் நடைபெற உள்ளது. மே 4 அன்று வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது.

இரண்டாம் கட்டத் தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் ஏப். 2 தொடங்கி ஏப். 9 வரை நடைபெறுகிறது. ஏப். 10 ஆம் தேதி வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை நடைபெறும். ஏப். 13 வரை வேட்புமனுக்களைத் திரும்பப் பெறலாம்.

மேற்கு வங்கத்தில் திரிணமூல் காங்கிரஸ், பாஜக, காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் என நான்கு முனைப் போட்டி நிலவுகிறது.

கடந்த முறை காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இணைந்து போட்டியிட்ட நிலையில் இம்முறை தனித்துப் போட்டியிடுகின்றன.

இந்நிலையில் காங்கிரஸ் சார்பில் அனைத்துத் தொகுதிகளுக்கும் ஏற்கெனவே வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது 7 தொகுதிகளில் வேட்பாளர்கள் மாற்றப்படுவதாக அறிவித்துள்ளது.

இரண்டாம் கட்டத் தேர்தல் நடைபெறும் 7 தொகுதிகளில் புதிய வேட்பாளர்களையும் காங்கிரஸ் அறிவித்துள்ளது.

நாகஷிபரா - தாஹிர் எஸ்கே

சாப்ரா - ஆசிப் கான்

மினாகான் - சுனயனா பிஸ்வாஸ்

மந்திர்பஜார் - சந்த் சர்தார்

ரெய்னா - பம்பா மாலிக்

கேதுகிராமம் - அபு பக்கர்

ஆஸ்கிராம் - தபஸ் பரல்

ஆகிய தொகுதிகளுக்கு வேட்பாளர்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும் ஹப்ரா தொகுதியில் பிரணாப் பட்டாச்சார்யா போட்டியிடுவதாகவும் அறிவித்துள்ளது.

இரண்டாம் கட்டத் தேர்தலில் முதல்வர் மமதா பானர்ஜி, சுவேந்து அதிகாரி போட்டியிடும் பவானிபூர் தொகுதிக்கு தேர்தல் நடைபெறுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Story image

Summary

Congress replaces candidates in 7 seats for the second phase of elections to West Bengal assembly

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

மேற்கு வங்கத்தில் 4,660 துணை வாக்குச்சாவடிகளுக்கு ஒப்புதல்!

மேற்கு வங்கம்: 294 தொகுதிகளிலும் காங்கிரஸ் தனித்து போட்டி!

மேற்கு வங்கம்: திரிணமூல் காங்கிரஸ் மீது அமித் ஷா குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்!

அதிரடி காட்டும் மமதா.. திரிணமூல் காங்கிரஸில் 74 எம்.எல்.ஏ-க்களுக்கு ‘சீட்’ இல்லை!

வீடியோக்கள்

உண்மையான காங்கிரஸ் தவெகவுடன் நிற்கிறது! | Vijay full speech | TVK
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 நிமிடங்கள் முன்பு
Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

21 மணி நேரங்கள் முன்பு