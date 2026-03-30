Dinamani
ஐபிஎல் 2026: ராஜஸ்தானிடம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் முதல் ஆட்டத்தில் படுதோல்வி!சிபிஎம் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு! திருவொற்றியூரில் எல். சுந்தரராஜன் போட்டி!ராமதாஸ் தரப்பு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் முதல் கட்டமாக 5 வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!இன்னொரு கரூர் சம்பவம் நடந்துவிடக் கூடாது : தவெகநாம் புதிய கூட்டணி அல்ல; வெற்றிக் கூட்டணி - மு.க. ஸ்டாலின்ரூபாய் மதிப்பு கடும் வீழ்ச்சி..!அரபு லீக் கூட்டமைப்புக்கு புதிய பொதுச் செயலர்!கீழடி அறிக்கையில் திருத்தங்களைச் செய்ய அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவுக்கு உத்தரவு!சாத்தான்குளம் வழக்கு: குற்றவாளிகளுக்கான தண்டனை அறிவிப்பு ஒத்திவைப்பு!
/
இந்தியா

வங்கதேச ஊடுருவல்காரா்களை தாராளமாக அனுமதித்தது காங்கிரஸ்: நிதின் நபின் குற்றச்சாட்டு

News image

நிதின் நபின்

Updated On :30 மார்ச் 2026, 7:33 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

வங்கதேச ஊடுருவல்காரா்களை இந்தியாவுக்குள் தாராளமாக அனுமதித்தது காங்கிரஸ் கட்சி என்று பாஜக தேசிய தலைவா் நிதின் நபின் குற்றஞ்சாட்டினாா்.

அஸ்ஸாம் மாநிலம், மோரிகான் மாவட்டத்தில் தோ்தல் பிரசாரம் மேற்கொண்ட அவா் பேசியதாவது: மத்தியிலும், மாநிலத்திலும் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்த காலகட்டத்தில் வங்கதேச ஊடுருவல்காரா்களை இந்தியாவுக்குள் தாராளமாக அனுமதித்து வந்தது. பாஜக ஆட்சி அமைத்த பிறகுதான் இந்த ஊடுருவலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டது.

மேலும், பிற மாநிலங்கள் வழியாக அஸ்ஸாமுக்குள் ஊடுருவி ரயில் மூலம் நாட்டின் பிற பகுதிகளுக்குச் செல்ல முயலும் பலா் தொடா்ந்து கைது செய்யப்பட்டு, அவா்கள் நாட்டுக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டு வருகின்றனா்.

தில்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் அஸ்ஸாம் மாநில பாரம்பரிய தலைப்பாகையை அணிய எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் மறுத்து அவமதித்தாா். இதன்மூலம் அஸ்ஸாம் மக்களின் உணா்வுகளைப் புண்படுத்தினாா். அதே நேரத்தில் தொப்பி அணிந்து கொண்டு மசூதிக்கு செல்வதை அவா் மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக் கொள்கிறாா்.

கடந்த 10 ஆண்டுகால பாஜக ஆட்சியில் அஸ்ஸாம் சிறப்பான வளா்ச்சியை எட்டியுள்ளது. இதற்கு முன்பு தீவிரவாதம், வன்முறை என்று இருந்த அஸ்ஸாம் இப்போது அமைதியான மாநிலமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. இளைஞா்களின் கனவுகள் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகிறது. இந்த வளா்ச்சிப் பயணம் தொடர மக்கள் பாஜகவை தொடா்ந்து ஆதரிக்க வேண்டும் என்றாா்.

அஸ்ஸாமில் 126 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதி தோ்தல் நடைபெறவுள்ளது. இதில் ஆளும் பாஜக தலைமையிலான கூட்டணிக்கும், எதிா்க்கட்சியான காங்கிரஸுக்கும் இடையே நேரடிப் போட்டி உள்ளது. மே 4-ஆம் தேதி முடிவு அறிவிக்கப்பட இருக்கிறது.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு