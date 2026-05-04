தொடர்ந்து 6-வது முறை.. ஜலுக்பரியில் ஹிமந்த அமோக வெற்றி!

அஸ்ஸாம் முதல்வர் ஹிமந்த பிஸ்வ சர்மா ஜலுக்பரி தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பிதிஷா நியோகை 89,434 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்து, தொடர்ந்து ஆறாவது முறையாக வெற்றி பெற்றார்.
2021-ஆம் ஆண்டில், அவர் முதன்முறையாக மாநிலத்தின் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றபோது, ஹிமந்தா 1,01,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.
வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கிய முதல் சுற்றிலிருந்தே முன்னிலையில் இருந்த சர்மா, 13-வது சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவில் 1,27,151 வாக்குகளைப் பெற்றார். அதேவேளையில் நியோக் 37,717 வாக்குகளைப் பெற்றார்.
1996-ஆம் ஆண்டில் ஜலுக்பரி தொகுதியில் அவர் போட்டியிட்ட முதல் தேர்தலில் தோல்வியடைந்தார். ஆனால், 2001-ஆம் ஆண்டு முதல் அவரது வெற்றிப் பயணம் தொடர்ந்து வருகிறது.
2021-ஆம் ஆண்டு வரை நடைபெற்ற அடுத்தடுத்த தேர்தல்களில், அவரது வெற்றி வித்தியாசம் தொடர்ந்து அதிகரித்துக்கொண்டே வந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma on Monday won the Jalukbari constituency for the sixth consecutive term, defeating Congress candidate Bidisha Neog by 89,434 votes.
