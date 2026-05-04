Dinamani
எம்ஜிஆரின் சாதனையை முறியடித்த விஜய்!தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ராகுல் காந்தி தொலைபேசியில் வாழ்த்து! சிவகாசியில் ராஜேந்திர பாலாஜி தோல்வி! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி! பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் விஜய் வெற்றி!கொளத்தூர் தொகுதியில் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வி எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிசாமி வெற்றி சீமான் டெபாசிட் இழந்தார்! காரைக்குடியில் தவெக பிரபு வெற்றி! கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி வெற்றி பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தோல்வி! திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கே.என். நேரு வெற்றி! புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி!
/
இந்தியா

அஸ்ஸாம்: திஸ்பூர் தொகுதியில் பிரத்யுத் பர்தோலோய் வெற்றி!

பிரத்யுத் பர்தோலோய் திஸ்பூர் தொகுதியில் மீரா பர்தாகூர் கோஸ்வாமியை வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

News image

பிரத்யுத் பர்தோலோய் - DPS

Updated On :4 மே 2026, 6:23 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அஸ்ஸாம் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து விலகி பாஜகவில் இணைந்த பிரத்யுத் பர்தோலோய் திஸ்பூர் தொகுதியில் 49,667 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் மீரா பர்தாகூர் கோஸ்வாமியை வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

பிரத்யுத் பர்தோலோய் 1,03,337 வாக்குகளைப் பெற்றார். அதேநிலையில், காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த மிரா பர்தாகூர் கோஸ்வாமி 53,670 வாக்குகளைப் பெற்றார்.

தருண் கோகோய் தலைமையிலான அரசில் மூன்று முறை அமைச்சராகப் பதவி வகித்த பர்தோலோய், 1998-ஆம் ஆண்டு மார்கரிட்டா தொகுதியில் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தல் மூலம் சட்டப்பேரவைக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். பின்னர் 2001-ஆம் ஆண்டிலிருந்து மூன்று முறை அத்தொகுதியிலேயே மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

2015-ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற அமைச்சரவை மாற்றத்தின்போது அவர் அமைச்சர் பதவியிலிருந்து விலகினார். அதைத் தொடர்ந்து, மூத்த அரசுப் பேச்சாளராகவும், முதலமைச்சரின் ஆலோசகராகவும் நியமிக்கப்பட்டார்.

பர்தோலோய் 2019-ஆம் ஆண்டிலும், மீண்டும் 2024-ஆம் ஆண்டிலும் நாகான் மக்களவைத் தொகுதியிலிருந்து நாடாளுமன்றத்திற்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

தேர்தலுக்கு முன்னதாக, அவர் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து விலகி, மக்களவை உறுப்பினர் பதவியையும் ராஜிநாமா செய்துவிட்டு, புது தில்லியில் பாஜகவில் இணைந்தார்.

Summary

BJP's Pradyut Bordoloi, who switched over from the Congress ahead of the Assam assembly polls, won the prestigious Dispur constituency by defeating Mira Barthakur Goswami by 49,667 votes, according to the Election Commission.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஒரத்தநாடு தொகுதியில் வைத்திலிங்கம் வெற்றி

ஒரத்தநாடு தொகுதியில் வைத்திலிங்கம் வெற்றி

தருமபுரி தொகுதியில் சௌமியா அன்புமணி வெற்றி!

தருமபுரி தொகுதியில் சௌமியா அன்புமணி வெற்றி!

சேப்பாக்கம் தொகுதியில் உதயநிதி ஸ்டாலின் வெற்றி!

சேப்பாக்கம் தொகுதியில் உதயநிதி ஸ்டாலின் வெற்றி!

வெற்றி நிலவரம்! எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிசாமி வெற்றி!

வெற்றி நிலவரம்! எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிசாமி வெற்றி!

வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
சிங் கீதம் டீசர்!
வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

20 மணி நேரங்கள் முன்பு