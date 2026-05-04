அஸ்ஸாம்: திஸ்பூர் தொகுதியில் பிரத்யுத் பர்தோலோய் வெற்றி!

அஸ்ஸாம் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து விலகி பாஜகவில் இணைந்த பிரத்யுத் பர்தோலோய் திஸ்பூர் தொகுதியில் 49,667 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் மீரா பர்தாகூர் கோஸ்வாமியை வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
பிரத்யுத் பர்தோலோய் 1,03,337 வாக்குகளைப் பெற்றார். அதேநிலையில், காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த மிரா பர்தாகூர் கோஸ்வாமி 53,670 வாக்குகளைப் பெற்றார்.
தருண் கோகோய் தலைமையிலான அரசில் மூன்று முறை அமைச்சராகப் பதவி வகித்த பர்தோலோய், 1998-ஆம் ஆண்டு மார்கரிட்டா தொகுதியில் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தல் மூலம் சட்டப்பேரவைக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். பின்னர் 2001-ஆம் ஆண்டிலிருந்து மூன்று முறை அத்தொகுதியிலேயே மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
2015-ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற அமைச்சரவை மாற்றத்தின்போது அவர் அமைச்சர் பதவியிலிருந்து விலகினார். அதைத் தொடர்ந்து, மூத்த அரசுப் பேச்சாளராகவும், முதலமைச்சரின் ஆலோசகராகவும் நியமிக்கப்பட்டார்.
பர்தோலோய் 2019-ஆம் ஆண்டிலும், மீண்டும் 2024-ஆம் ஆண்டிலும் நாகான் மக்களவைத் தொகுதியிலிருந்து நாடாளுமன்றத்திற்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
தேர்தலுக்கு முன்னதாக, அவர் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து விலகி, மக்களவை உறுப்பினர் பதவியையும் ராஜிநாமா செய்துவிட்டு, புது தில்லியில் பாஜகவில் இணைந்தார்.
Summary
BJP's Pradyut Bordoloi, who switched over from the Congress ahead of the Assam assembly polls, won the prestigious Dispur constituency by defeating Mira Barthakur Goswami by 49,667 votes, according to the Election Commission.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
ஒரத்தநாடு தொகுதியில் வைத்திலிங்கம் வெற்றி
தருமபுரி தொகுதியில் சௌமியா அன்புமணி வெற்றி!
சேப்பாக்கம் தொகுதியில் உதயநிதி ஸ்டாலின் வெற்றி!
வெற்றி நிலவரம்! எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிசாமி வெற்றி!
வீடியோக்கள்
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
சிங் கீதம் டீசர்!
தினமணி செய்திச் சேவை