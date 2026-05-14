போா்ச்சுகலில் இருந்து இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்ட போதை மருந்து கடத்தல் தீவிரவாதி இக்பால் சிங் என்ற சேராவை தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு (என்ஐஏ) புதன்கிழமை கைது செய்தது.
அமிருதசரஸை சோ்ந்த இக்பால் சிங், பாகிஸ்தானில் இருந்து ஹெராயின் உள்ளிட்ட போதை மருந்துகள், பஞ்சாப் மாநிலத்துக்கு கடத்தி வரப்படுவதில் மூளையாக செயல்பட்டாா். இதன்மூலம் திரட்டப்படும் நிதியை பயங்கரவாத செயல்களில் ஈடுபடும் பாகிஸ்தானைச் சோ்ந்த ஹிஸ்புல் முஜாஹிதீன் பயங்கரவாத அமைப்புக்கு ஹவாலா வழிகளில் அனுப்பியதும், அந்த அமைப்புடன் சோ்ந்து இந்தியாவுக்கு எதிராக மிகப்பெரிய போதை மருந்து கடத்தல் தீவிரவாத கும்பலை நடத்தி வந்ததும் தெரிய வந்தது.
இதுதொடா்பாக அவா் மீது பஞ்சாப் காவல்துறையால் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டதும் தலைமறைவானாா். இதையடுத்து 2020-ஆண்டு அக்டோபா் மாதம் இக்பால் சிங்குக்கு எதிராக பிணையில் வெளிவர முடியாத வாரண்டு பிறப்பிக்கப்பட்டது. மேலும் 2021-ஆம் ஆண்டு ஜுன் மாதத்தில், இக்பால் சிங்குக்கு எதிராக இன்டா்போல் அமைப்பும் நோட்டீஸ் வெளியிட்டது.
இதைத் தொடா்ந்து ஐரோப்பிய நாடான போா்ச்சுகலில் இக்பால் சிங் பதுங்கி இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அவரை இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்த வேண்டுமென போா்ச்சுகலுக்கு இந்தியா கோரிக்கை வைத்தது. இதையடுத்து போா்ச்சுகலில் இருந்து இக்பால் சிங் இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டாா்.
தில்லி விமான நிலையத்தில் இக்பால் சிங் வந்திறங்கியதும் அவரை அங்கிருந்த தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு அதிகாரிகள் கைது செய்தனா். பின்னா் அவரை தில்லி பாட்டியாலா ஹவுஸ் நீதிமன்றத்தில் என்ஐஏ அதிகாரிகள் ஆஜா்படுத்தினா். வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், இக்பால் சிங்கை விசாரணைக்காக பஞ்சாப்பின் மொகாலிக்கு என்ஐஏ அழைத்து செல்ல ஏதுவாக 2 நாள் ரிமாண்ட் அளித்து உத்தரவிட்டது.
தொடர்புடையது
சா்வதேச போதைப்பொருள் கடத்தல்காரா் சலீம் டோலா இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தல்
பிரதமா் ‘தீவிரவாதி’ என விமா்சனம்: காா்கே பதிலளிக்க கூடுதல் அவகாசம் - தோ்தல் ஆணையத்திடம் கோரிக்கை
போதை மருந்து, ஊசி பொருள்கள் கடத்தல்: பெண் உள்பட 2 போ் கைது
எம்.சி.டி. சட்டத் திருத்தங்கள் மக்களுக்கு உகந்தது: மேயா் இக்பால் சிங்
விடியோக்கள்
Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு