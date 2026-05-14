கேரளத்தின் புதிய முதல்வர் யார்? தொடரும் இழுபறி

கேரளத்தின் புதிய முதல்வர் குறித்த அறிவிப்பு இன்று வெளியாக வாய்ப்பிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கேரளத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி வெற்றி பெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து, 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு காங்கிரஸ் மீண்டும் ஆட்சியமைக்கவிருக்கிறது.
இருப்பினும், தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி 9 நாள்களாகியும், புதிய முதல்வர் குறித்த அறிவிப்பை காங்கிரஸ் இன்னும் வெளியிடவில்லை. முதல்வர் தேர்வில் தொடர்ந்து நீடிக்கும் குழப்பத்தால் மாநிலத்தில் காங்கிரஸுக்கு எதிராக அக்கட்சியினரே விமர்சன வாசகங்களை ஒட்டி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், கேரளத்தின் புதிய முதல்வர் குறித்து அறிவிப்பு இன்று வெளியாகும் என கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் புதன்கிழமையில் கூறினார். இதன்படி, புதிய முதல்வர் குறித்த அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு இன்று வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முன்னதாக, முதல்வர் குறித்த அறிவிப்பு புதன்கிழமையிலேயே அறிவிக்கப்பட இருந்ததாகவும், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதால், அறிவிப்பில் தாமதம் ஏற்படலாம் என்றும் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் சன்னி ஜோசப் கூறியிருந்தார்.
Keralam Chief Minister likely to be announced today
