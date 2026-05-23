Dinamani
தமிழ்நாட்டில் மின்சார தட்டுப்பாடு ஏதும் இல்லை: அமைச்சர் சி.டி.ஆா். நிர்மல்குமார் விளக்கம் கூடுதல் விலைக்கு மதுபானங்களை விற்கும் பணியாளர்கள் மீது நடவடிக்கை: அமைச்சர் அறிவுறுத்தல் கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை! ஐ.ஜி. விளக்கம்பெண்கள், குழந்தைகள் பாதுகாப்பில் தமிழக அரசு தோல்வியா? - ராமதாஸ் கேள்வி தவெக அமைச்சரவையில் விசிக இணைந்ததற்கு பதவி ஆசை காரணம் இல்லை: திருமாவளவன் விளக்கம்சிபிஎஸ்இ விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடு செய்ய ரூ.69 ஆயிரம் கட்டணம்! உண்மை என்ன?எங்கள் கையெழுத்தையே படிக்க முடியவில்லை: சிபிஎஸ்இ மாணவர்கள் அதிருப்திசென்னையில் வானம் மேகமூட்டம்! மெரினாவில் வீசிய சூறைக்காற்று!கோவை சிறுமி கொலை: கோவை அரசு மருத்துவமனையில் போலீஸ் குவிப்புமதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயில் வைகாசி வசந்த உற்சவம்! பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம்!நாட்டில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 118.4 டிகிரியை தொடுகிறது! மே 28 வரை எச்சரிக்கை
/
இந்தியா

நான் ஒரு கௌரவ கரப்பான்பூச்சி! இளைஞர்களின் சிஜேபிக்கு சோனம் வாங்சுக் ஆதரவு!

கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சிக்கு லடாக்கைச் சேர்ந்த ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் ஆதரவு...

News image

கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சிக்கு சோனம் வாங்சுக் ஆதரவு... - கோப்புப் படம் | ANI, CJP

Updated On :23 மே 2026, 4:43 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இளைஞர்களின் எழுச்சி அமைப்பான கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சிக்கு லடாக்கைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.

நாட்டில் வேலையில்லாத இளைஞர்களை கரப்பான்பூச்சி என உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த் விமர்சித்திருந்த நிலையில், அதற்குப் பதிலளிக்கும் வகையில் அபிஜித் திப்கே என்பவர் ”கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சி (சிஜேபி)” எனும் சமூக வலைதளப் பக்கத்தைத் தொடங்கினார்.

இந்த கரப்பான் பூச்சி மக்கள் கட்சி இளைஞர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றதுடன், கோடிக்கணக்கானோர் அதன் சமூக வலைதளப் பக்கங்களைப் பின்தொடரத் தொடங்கினர். இதையடுத்து, இந்த நையாண்டி கட்சி நாட்டில் நிலவும், வேலை வாய்ப்பின்மை, நீட் வினாத்தாள் கசிவு போன்ற விவகாரங்கள் குறித்து கேள்வி எழுப்பியது.

இதனைத் தொடர்ந்து, சிஜேபி மற்றும் அதன் நிறுவனர் திப்கே ஆகியோரின் சமூக வலைதளப் பக்கங்கள் தொடர்ந்து முடக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்த நிலையில், இளைஞர்களின் எழுச்சியாக அறியப்படும் கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சிக்கு லடாக்கைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.

இதுபற்றி, அவர் கூறியதாவது:

“முதலில், நான் மிகவும் ஈர்க்கப்பட்டேன். நமது இளைஞர்களின் இத்தகைய ஆக்கப்பூர்வமான செயல்பாடுகள் குறித்து வருத்தப்படவோ அஞ்சவோ எதுவுமில்லை. அரசு இந்தச் செய்தியை ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும். செய்தியைக் கொண்டுவருபவரைக் கொல்ல முயற்சிக்கக் கூடாது. அவரைக் கொன்றாலும், செய்தியை அழிக்க முடியாது” எனக் கூறியுள்ளார்.

இத்துடன், இளைஞர்களின் அமைப்பில் இணைவீர்களா என எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்குப் பதிலளித்த சோனம் வாங்சுக், “அதற்கு நான் தகுதிப்பெறவில்லை. நான் வேலையின்றியும் இல்லை, சோம்பேறியாகவும் இல்லை. ஆனால், நான் என்னை ஒரு கௌரவ கரப்பான்பூச்சியாகவே கருதுகிறேன்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

Summary

Sonam Wangchuk has expressed his support for the Cockroach janata Party.

தொடர்புடையது

கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சி இணையதளம், இன்ஸ்டா பக்கங்கள் ஹேக்!

கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சி இணையதளம், இன்ஸ்டா பக்கங்கள் ஹேக்!

நீட் வினாத்தாள் கசிவு! மத்திய கல்வி அமைச்சர் பதவி விலக கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சி வலியுறுத்தல்!

நீட் வினாத்தாள் கசிவு! மத்திய கல்வி அமைச்சர் பதவி விலக கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சி வலியுறுத்தல்!

சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகும் 'கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி'! அதிர்ச்சியில்...?

சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகும் 'கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி'! அதிர்ச்சியில்...?

கார்கில் போர் நாயகன் கர்னல் சோனம் வாங்சுக் காலமானார்!

கார்கில் போர் நாயகன் கர்னல் சோனம் வாங்சுக் காலமானார்!

விடியோக்கள்

கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொ**! என்ன நடந்தது? ஐ.ஜி. பேட்டி | Kovai girl case

கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொ**! என்ன நடந்தது? ஐ.ஜி. பேட்டி | Kovai girl case

டிராகன் க்ளிம்ப்ஸ் விடியோ வெளியீடு!

டிராகன் க்ளிம்ப்ஸ் விடியோ வெளியீடு!

வலசை பறவைகள்... பயிற்சி பெற்ற வனத்துறையினர் | Kodiyakkarai Bird Sanctuary | Forest officers| Bird researcher

வலசை பறவைகள்... பயிற்சி பெற்ற வனத்துறையினர் | Kodiyakkarai Bird Sanctuary | Forest officers| Bird researcher

பதவி ஆசை காரணமில்லை! விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்த திருமா! | VCK | TVK | DMK

பதவி ஆசை காரணமில்லை! விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்த திருமா! | VCK | TVK | DMK