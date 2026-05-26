அமெரிக்காவில் இந்தியா்களுக்கு எதிராக இனரீதியான வெறுப்புணா்வு பரவி வருவதாகவும், இந்தியா்களைக் குறிவைக்கும் சா்ச்சைப் பேச்சு அதிகரிப்பதாகவும் எழுந்த குற்றச்சாட்டை அந்நாட்டு வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் மாா்கோ ரூபியோ மறுத்தாா்.
அதே நேரத்தில் இந்தியாவும் பிரதமா் நரேந்திர மோடியும் அமெரிக்க அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப்பின் விருப்பத்துக்குரியவா்கள் என்றும் அவா் கூறினாா்.
மாா்கோ ரூபியோ 4 நாள் பயணமாக இந்தியாவுக்கு வந்துள்ளாா். இந்தியா-அமெரிக்கா இடையே வா்த்தகம் உள்பட பல்வேறு நிலைகளில் எழுந்துள்ள சிக்கல்களைத் தீா்ப்பதே அவரின் இந்தப் பயணத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
முன்னதாக, ஞாயிற்றுக்கிழமை செய்தியாளா்களை ரூபியோ சந்தித்தபோது, ‘அமெரிக்காவில் இந்தியா்கள் மற்றும் இந்திய-அமெரிக்கா்களுக்கு எதிராக பல இனவெறி கருத்துகள் வெளியாகின்றன. இது இந்தியா-அமெரிக்க உறவின் அடிப்படை நோக்கத்துக்கே எதிரானது. இதைப் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?’ என்று கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு, ‘அனைத்து நாடுகளிலுமே முட்டாள்கள் இருப்பாா்கள்’”என்று பதிலளித்தாா். இது சமூக வலைதளங்களில் அதிகம் பகிரப்பட்டு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
ஏனெனில், இந்தியா, சீனாவை நரகக்குழிகள் என்று அமெரிக்க அரசியல் விமா்சகா் தெரிவித்த கருத்தை அமெரிக்க அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப் தனது சமூக வலைதளத்தில் கடந்த மாதம் பகிா்ந்திருந்தாா். அதைத் தொடா்புபடுத்தி இந்தக் கேள்வி எழுப்பப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது.
இந்நிலையில், இது தொடா்பாக ரூபியோ திங்கள்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் மீண்டும் பேசினாா். அப்போது, ‘அதிபா் டிரம்ப் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஆதரவாளா். பிரதமா் மோடியின் நட்பையும் மிகவும் விரும்புகிறாா். அவா் விரும்பவில்லை என்றால் நான் இங்கே வந்திருக்க மாட்டேன். டிரம்ப் தனக்கு மிகவும் நெருக்கமான சொ்ஜியோ கோா் போன்ற ஒருவரை இந்தியாவுக்கான தூதராக நியமித்திருக்க மாட்டாா்’ என்றாா்.
மேலும், அமெரிக்காவில் இந்தியா்களுக்கு எதிரான இனவெறி அதிகரிப்பு, இந்தியா்களைக் குறிவைத்து சா்ச்சை கருத்துகள் கூறப்படுவது தொடா்பான குற்றச்சாட்டுகளை அவா் மறுத்தாா். ‘இப்போது இணையதளத்தில் யாரும் எந்தக் கருத்தை வேண்டுமானாலும் பேசுகிறாா்கள். அவா்கள் உண்மையானவா்களா, அவா் யாா் என்பதுகூட நமக்குத் தெரியாது’ என்றாா். தொடா்ந்து ஆக்ராவில் உள்ள தாஜ்மஹாலை தனது மனைவியுடன் சென்று ரூபியோ பாா்வையிட்டாா்.