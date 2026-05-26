Dinamani
குல்மார்க்கில் கேபிள் கார்களில் பரிதவித்த 300 சுற்றுலாப் பயணிகள் 6 மணி நேர போராட்டத்துக்குப் பின் பத்திரமாக மீட்பு!எச்.வி. ஹண்டே, எழுத்தாளர் சிவசங்கரி பத்ம ஸ்ரீ விருதை பெற்றுக்கொண்டனர் திரையரங்குகளில் பண்டிகை, விடுமுறை நாள்களில் 5 காட்சிகள்! - முதல்வர் விஜய் அறிவிப்புசிறு விவசாயிகளுக்கு ரூ. 25,000 வரையிலான கடன் தள்ளுபடி: முதல்வர் விஜய்குறு விவசாயிகளுக்கு ரூ. 50,000 வரையிலான பயிர்க் கடன்கள் தள்ளுபடி : முதல்வர் விஜய்குதிரை வேகத்தில் நடக்கும் குதிரை பேரம்! - மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சனம்கீழ்தளத்தில் ராஜிநாமா; மேலே கட்சியில் இணைப்பு! தவெகவுக்கு இபிஎஸ் கடும் கண்டனம்!!மின்னல் வேகத்தில் தவெக உறுப்பினர் அட்டை! இது 100% குதிரை பேரம்! - அதிமுக எம்.பி., இன்பதுரை ராஜிநாமா செய்த எம்.எல்.ஏ.க்கள் முதல்வர் விஜய் உடன் சந்திப்பு!திவிஷா சர்மா வழக்கில் சிபிஐ விசாரணை - உச்ச நீதிமன்றம்அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களின் ராஜிநாமா கடிதம் ஏற்பு: அவைத்தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர்!ராஜிநாமா செய்த அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் மூவர் தவெகவில் ஐக்கியம்!வேலுமணி தரப்பு எம்.எல்.ஏக்கள் மூவர் ராஜிநாமா!
/
இந்தியா

அமெரிக்காவில் இந்தியா்களுக்கு எதிராக இன வெறுப்பு இல்லை: அமெரிக்க அமைச்சா் மாா்கோ ரூபியோ

அமெரிக்காவில் இந்தியா்களுக்கு எதிராக இனரீதியான வெறுப்புணா்வு பரவி வருவதாகவும், இந்தியா்களைக் குறிவைக்கும் சா்ச்சைப் பேச்சு அதிகரிப்பதாகவும் எழுந்த குற்றச்சாட்டை அந்நாட்டு வெளியுறவு அமைச்சா் மாா்கோ ரூபியோ மறுத்தாா்.

News image

மாா்கோ ரூபியோ - கோப்புப் படம்

Updated On :26 மே 2026, 3:12 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அமெரிக்காவில் இந்தியா்களுக்கு எதிராக இனரீதியான வெறுப்புணா்வு பரவி வருவதாகவும், இந்தியா்களைக் குறிவைக்கும் சா்ச்சைப் பேச்சு அதிகரிப்பதாகவும் எழுந்த குற்றச்சாட்டை அந்நாட்டு வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் மாா்கோ ரூபியோ மறுத்தாா்.

அதே நேரத்தில் இந்தியாவும் பிரதமா் நரேந்திர மோடியும் அமெரிக்க அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப்பின் விருப்பத்துக்குரியவா்கள் என்றும் அவா் கூறினாா்.

மாா்கோ ரூபியோ 4 நாள் பயணமாக இந்தியாவுக்கு வந்துள்ளாா். இந்தியா-அமெரிக்கா இடையே வா்த்தகம் உள்பட பல்வேறு நிலைகளில் எழுந்துள்ள சிக்கல்களைத் தீா்ப்பதே அவரின் இந்தப் பயணத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.

முன்னதாக, ஞாயிற்றுக்கிழமை செய்தியாளா்களை ரூபியோ சந்தித்தபோது, ‘அமெரிக்காவில் இந்தியா்கள் மற்றும் இந்திய-அமெரிக்கா்களுக்கு எதிராக பல இனவெறி கருத்துகள் வெளியாகின்றன. இது இந்தியா-அமெரிக்க உறவின் அடிப்படை நோக்கத்துக்கே எதிரானது. இதைப் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?’ என்று கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு, ‘அனைத்து நாடுகளிலுமே முட்டாள்கள் இருப்பாா்கள்’”என்று பதிலளித்தாா். இது சமூக வலைதளங்களில் அதிகம் பகிரப்பட்டு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

ஏனெனில், இந்தியா, சீனாவை நரகக்குழிகள் என்று அமெரிக்க அரசியல் விமா்சகா் தெரிவித்த கருத்தை அமெரிக்க அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப் தனது சமூக வலைதளத்தில் கடந்த மாதம் பகிா்ந்திருந்தாா். அதைத் தொடா்புபடுத்தி இந்தக் கேள்வி எழுப்பப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது.

இந்நிலையில், இது தொடா்பாக ரூபியோ திங்கள்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் மீண்டும் பேசினாா். அப்போது, ‘அதிபா் டிரம்ப் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஆதரவாளா். பிரதமா் மோடியின் நட்பையும் மிகவும் விரும்புகிறாா். அவா் விரும்பவில்லை என்றால் நான் இங்கே வந்திருக்க மாட்டேன். டிரம்ப் தனக்கு மிகவும் நெருக்கமான சொ்ஜியோ கோா் போன்ற ஒருவரை இந்தியாவுக்கான தூதராக நியமித்திருக்க மாட்டாா்’ என்றாா்.

மேலும், அமெரிக்காவில் இந்தியா்களுக்கு எதிரான இனவெறி அதிகரிப்பு, இந்தியா்களைக் குறிவைத்து சா்ச்சை கருத்துகள் கூறப்படுவது தொடா்பான குற்றச்சாட்டுகளை அவா் மறுத்தாா். ‘இப்போது இணையதளத்தில் யாரும் எந்தக் கருத்தை வேண்டுமானாலும் பேசுகிறாா்கள். அவா்கள் உண்மையானவா்களா, அவா் யாா் என்பதுகூட நமக்குத் தெரியாது’ என்றாா். தொடா்ந்து ஆக்ராவில் உள்ள தாஜ்மஹாலை தனது மனைவியுடன் சென்று ரூபியோ பாா்வையிட்டாா்.

தொடர்புடையது

விரைவில் இந்திய - அமெரிக்க வா்த்தக ஒப்பந்தம்! எஸ். ஜெய்சங்கா் - ரூபியோ பேச்சில் முடிவு!

விரைவில் இந்திய - அமெரிக்க வா்த்தக ஒப்பந்தம்! எஸ். ஜெய்சங்கா் - ரூபியோ பேச்சில் முடிவு!

அமெரிக்காவுக்கு வர பிரதமருக்கு டிரம்ப் சாா்பில் அழைப்பு

அமெரிக்காவுக்கு வர பிரதமருக்கு டிரம்ப் சாா்பில் அழைப்பு

இந்தியா - அமெரிக்கா நெருங்கிப் பணியாற்றும்! மாா்கோ ரூபியோவை சந்தித்த பின் பிரதமா் மோடி!

இந்தியா - அமெரிக்கா நெருங்கிப் பணியாற்றும்! மாா்கோ ரூபியோவை சந்தித்த பின் பிரதமா் மோடி!

அமெரிக்கா - ஈரான் அமைதிப் பேச்சில் ஓரளவு முன்னேற்றம்

அமெரிக்கா - ஈரான் அமைதிப் பேச்சில் ஓரளவு முன்னேற்றம்

விடியோக்கள்

முகம் சுளிக்க வைக்கும் விஜய் அரசியல் | K C Palanisamy| CM Vijay |TVK | ADMK MLA | EPS | CV Shanmugam

முகம் சுளிக்க வைக்கும் விஜய் அரசியல் | K C Palanisamy| CM Vijay |TVK | ADMK MLA | EPS | CV Shanmugam

வெளியானது ஹல்லல்லோ பாடல்!

வெளியானது ஹல்லல்லோ பாடல்!

இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறப்போவது யார்?: ஆர்சிபி vs குஜராத் | குவாலிஃபையர் 1 Preview |

இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறப்போவது யார்?: ஆர்சிபி vs குஜராத் | குவாலிஃபையர் 1 Preview |

வெளியானது மாலிவுட் டைம்ஸ் டீசர்!

வெளியானது மாலிவுட் டைம்ஸ் டீசர்!