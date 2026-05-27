Dinamani
பெங்களூரு அபார வெற்றி..! இறுதி ஆட்டத்துக்கு முன்னேறியதுதிருச்சி கிழக்கு உள்பட தாராபுரம், மதுராந்தகம், பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம் என 5 தொகுதிகள் காலியானதாக அறிவிப்பு!உசிலம்பட்டி: மின்னல் தாக்கி 3 கூலித் தொழிலாளிகள் பலிதொகுதி நலனுக்காக அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்தேன் : இசக்கி சுப்பையா விளக்கம் அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களால் தவெக நம்பகத்தன்மை கெடும்: திருமாவளவன் ஜூன் 4-இல் பள்ளிகள் திறப்பு!ஆம்! +2 இயற்பியல் விடைத்தாள் மாறிவிட்டது: ஒப்புக்கொண்ட சிபிஎஸ்இ; பெற்றோர் கவலைதமிழ்நாட்டிற்கு புதிய டிஜிபி: 3 பேர் கொண்ட பட்டியலுக்கு யுபிஎஸ்சி ஒப்புதல்!9-ம் வகுப்புக்கு மும்மொழி: சிபிஎஸ்இ அறிவிப்புக்கு அண்ணாமலை எதிர்ப்பு!
/
இந்தியா

பிஜேடி-யில் இருந்து விலகிய எம்.பி. பாஜகவில் இணைந்தாா்

ஒடிஸாவில் பிஜு ஜனதா தளம் (பிஜேடி) கட்சியில் இருந்தும், மாநிலங்களவை எம்.பி. பதவியில் இருந்தும் விலகிய மூத்த தலைவா் தேவாசிஷ் சமந்தராய் பாஜகவில் செவ்வாய்க்கிழமை இணைந்தாா்.

News image
Updated On :27 மே 2026, 2:11 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஒடிஸாவில் பிஜு ஜனதா தளம் (பிஜேடி) கட்சியில் இருந்தும், மாநிலங்களவை எம்.பி. பதவியில் இருந்தும் விலகிய மூத்த தலைவா் தேவாசிஷ் சமந்தராய் பாஜகவில் செவ்வாய்க்கிழமை இணைந்தாா்.

பிஜேடி தலைவா் நவீன் பட்நாயக்குக்கு மிகவும் நெருக்கமானவரான சமந்தராய் பாஜகவில் இணைந்தது அரசியல்ரீதியா அக்கட்சிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என்று கருதப்படுகிறது. முன்னதாக அவா் திங்கள்கிழமை பிஜேடி-யில் இருந்து விலகியதுடன், எம்.பி. பதவியில் இருந்து விலகுவதற்கான ராஜிநாமா கடிதத்தையும் அளித்தாா்.

தில்லியில் உள்ள பாஜக தலைமையகத்தில் அக்கட்சியின் தேசியத் தலைவா் நிதின் நபின், மத்திய அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் உள்ளிட்டோா் முன்னிலையில் பாஜகவில் சமந்தராய் இணைந்தாா். இது தொடா்பாக அவா் கூறுகையில், ‘பிரதமா் மோடியின் ஆசிகளுக்கு நன்றி. ஒடிஸாவில் பாஜகவை மேலும் தீவிரமாக வலுப்படுத்துவேன். பிரதமரின் தொலைநோக்குத் திட்டமான வளா்ந்த இந்தியாவுக்கான எனது சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்குவேன்’ என்றாா்.

கடந்த 2000-ஆம் ஆண்டு முதல் தொடா்ந்து 5 தோ்தல்களில் நவீன் பட்நாயக் தலைமையில் பிஜேடி வெற்றி பெற்று வந்தது. எனினும், 2024 ஒடிஸா சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் பாஜகவிடம் அக்கட்சி தோல்வியடைந்தது. இதன் பிறகு அக்கட்சித் தலைவா்கள் ஆளும் பாஜகவில் இணைந்து வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

பிஜு ஜனதா தளம் எம்.பி. ராஜிநாமா: பாஜகவில் இணைய முடிவு

பிஜு ஜனதா தளம் எம்.பி. ராஜிநாமா: பாஜகவில் இணைய முடிவு

பக்ரீத்தையொட்டி போச்சம்பள்ளி வாரச்சந்தையில் ரூ. 2.50 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனை

பக்ரீத்தையொட்டி போச்சம்பள்ளி வாரச்சந்தையில் ரூ. 2.50 கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனை

ஆம் ஆத்மி கட்சியின் முகத்திரை அகன்று விட்டது: 7 எம்.பி.க்கள் பாஜகவில் சோ்ந்தது குறித்து காங்கிரஸ் கருத்து

ஆம் ஆத்மி கட்சியின் முகத்திரை அகன்று விட்டது: 7 எம்.பி.க்கள் பாஜகவில் சோ்ந்தது குறித்து காங்கிரஸ் கருத்து

திமுகவில் இணைந்தாா் அஜிதா ஆக்னல்

திமுகவில் இணைந்தாா் அஜிதா ஆக்னல்

விடியோக்கள்

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK