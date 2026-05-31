கனவு நனவான தருணம்! டிரம்ப் மகள் டிஃபானியின் வைரல் பதிவு!

உலக அதிசயங்களில் ஒன்றான தாஜ்மஹாலைப் பார்வையிட்டது குறித்து அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மகள் டிஃபானியின் பதிவு இணையத்தில் பலரால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.
அமெரிக்க அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப்பின் மகள் டிஃபானி டிரம்ப் தனிப்பட்ட பயணமாக இந்தியாவுக்கு நேற்று (மே 30) வருகைப்புரிந்தார். அமெரிக்காவில் இருந்து தில்லிக்கு விமானத்தில் வந்த அவா், அங்கிருந்து தனி விமானத்தில் ஆக்ரா சென்றார்.
ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று காலை, உலக அதிசயங்களில் ஒன்றான தாஜ்மஹாலை தனது கணவர் மைக்கேல் பெளலோஸ் உடன் பார்வையிட்டார். இதனைத் தொடர்ந்து ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ள சுற்றுலா நகரான ஜெய்சால்மருக்குச் சென்றுள்ளார்.
இதனிடையே தாஜ்மஹாலை பார்வையிட்டது குறித்து தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் டிஃபானி பதிவிட்டுள்ளதாவது:
''தாஜ்மஹாலை பார்வையிட்டது மிக அற்புதமான தருணம், என்னவொரு கனவு நனவான தருணம் இது'' என நெகிழ்ச்சியுடன் பதிவிட்டுள்ளார்.
மேலும், தனது கணவருடன் தாஜ்மஹால் முன்பு எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்களையும் பகிர்ந்துள்ளார்.
