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இரு வாரங்களில் 3,000 போக்குவரத்து விதிமீறல் வழக்குகள் மீது நடவடிக்கை: காஷ்மீர் காவல்துறை

இரு வாரங்களில் காஷ்மீர் மண்டல காவல்துறை 3,000-க்கும் மேற்பட்ட போக்குவரத்து விதிமீறல் வழக்குகள் மீது நடவடிக்கை எடுத்திருப்பது பற்றி...

Kashmir Police takes action against 3,000 traffic violation cases in two weeks

காஷ்மீர்.

Updated On :

சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வுப் பிரசாரத்தின் ஒரு பகுதியாக, கடந்த இரு வாரங்களில் காஷ்மீர் மண்டல காவல்துறை 3,000-க்கும் மேற்பட்ட போக்குவரத்து விதிமீறல் வழக்குகள் மீது நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவர் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தார்.

காஷ்மீர் மண்டலத்தின் 10 மாவட்டங்களில் சுமார் 1,800 வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், கவனக்குறைவாகவும் ஆபத்தான முறையிலும் வாகனம் ஓட்டியதற்காக 500-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகளும், இருசக்கர வாகனங்களில் மூவர் பயணம் செய்ததற்காக 450 வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

"அக்டோபர் 17-ஆம் தேதி முதல், கவனக்குறைவாக வாகனம் ஓட்டுதல், ஆபத்தான சாகசங்களில் ஈடுபடுதல் மற்றும் பொதுமக்களின் உயிருக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும் பிற போக்குவரத்து விதிமீறல்கள் என மொத்தம் 3,000-க்கும் மேற்பட்ட சம்பவங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளன" என்று காவல் துறையின் செய்தித் தொடர்பாளர் தெரிவித்தார்.

இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்திலிருந்தே போக்குவரத்து காவல்துறை வாகன ஓட்டிகளிடையே விழிப்புணர்வுப் பிரசாரங்களை மேற்கொண்டு வந்த நிலையில், தற்போது விதிமீறல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கத் தொடங்கியுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

Kashmir Zone Police has taken action against 3,000 traffic violation cases over the past two weeks as part of a road safety campaign, an official said on Monday.

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