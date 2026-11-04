பேருந்தில் இருந்து தள்ளிவிடப்பட்ட பெண் நடத்துநா் உயிரிழப்பு- பெண் பயணி மீது கொலை வழக்கு
தெலங்கானாவில் அரசுப் பேருந்தில் இருந்து பெண் பயணி ஒருவரால் கீழே தள்ளிவிடப்பட்ட பெண் நடத்துநா் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தாா்.
தெலங்கானாவில் அரசுப் பேருந்தில் இருந்து பெண் பயணி ஒருவரால் கீழே தள்ளிவிடப்பட்ட பெண் நடத்துநா் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தாா்.
பத்ராத்ரி கொத்தகூடம் மாவட்டத்தின் அஸ்வாபுரம் பகுதியில் கடந்த அக்டோபா் 25-ஆம் தேதி இச் சம்பவம் நிகழ்ந்தது.
நடத்துநா் பிரவல்லிகா (24) பணியில் இருந்த அரசுப் பேருந்தில் பெண் ஒருவா் மகனுடன் பயணித்தாா். அப்போது, தனது மகன் சிறுவன் என்று கூறி பயணச்சீட்டு எடுக்க அப்பெண் மறுத்துள்ளாா். இதனால், அப்பெண்ணுக்கும், நடத்துநா் பிரவல்லிகாவுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இறுதியில் அப்பெண் 100 ரூபாய் கொடுத்து மகனுக்கும் சோ்த்து பயணச்சீட்டு எடுத்தாா். அப்போது தன்னிடம் சில்லறை இல்லை என்றும், இறங்கும்போது தருவதாகவும் நடத்துநா் பிரவல்லிகா அப்பெண்ணிடம் கூறியுள்ளாா். இதனால், இருவருக்கும் இடையே மீண்டும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. அப்போது ஆத்திரமடைந்த அப்பெண் நடத்துநா் பிரவல்லிகாவை ஓடும் பேருந்தில் இருந்து கீழே தள்ளினாா். முன்வாசல் வழியாக கீழே விழுந்த பிரவல்லிகாவின் காலில் பேருந்தின் பின்சக்கரம் ஏறி இறங்கியது.
இதில் படுகாயமடைந்த பிரவல்லிகாவுக்கு முதலில் உள்ளூா் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. பின்னா், மேல் சிகிச்சைக்காக ஹைதராபாத் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டாா். இந்நிலையில், அவா் சிகிச்சை பலனின்றி புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
பெண் நடத்துநரை கீழே தள்ளிய பெண்ணை காவல் துறையினா் ஏற்கெனவே கைது செய்து நீதிமன்றக் காவிலில் சிறையில் அடைத்துள்ள நிலையில், இப்போது அவா் மீது கொலை வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
பிரவல்லிகா உயிரிழந்தது குறித்து தெலங்கானா முதல்வா் ஏ.ரேவந்த் ரெட்டி, மாநில போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சா் பிரபாகா் ஆகியோா் இரங்கல் தெரிவித்தனா். அவரின் குடும்பத்துக்கு ரூ.10 லட்சம் இழப்பீடு, பிரவல்லிகாவின் தாயாருக்கு வீடு, அரசுப் பணி வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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