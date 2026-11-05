The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சீனாவின் சாதனையை முறியடிக்கும் ரயில் வழித்தடம்! ரூ. 1.31 லட்சம் கோடியில் அரசு திட்டம்!வானிலை: தமிழகத்தில் நாளை (நவ. 6) கனமழைக்கு வாய்ப்பு!தீபாவளி: 2 நாள்களுக்கு கூடுதல் மெட்ரோ ரயில் சேவை!சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் இருந்து ரொனால்டோ ஓய்வு!தீபாவளிக்கு வீடுகளில் மின்சாரம் இருக்குமா? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்

பிரளய் ஏவுகணை சோதனை வெற்றி

உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ‘பிரளய்’ ஏவுகணையின் சோதனையை இந்தியா வியாழக்கிழமை வெற்றிகரமாக மேற்கொண்டது.

ஒடிஸாவில் உள்ள ஏவுதளத்திலிருந்து வியாழக்கிழமை ஏவப்பட்டு வெற்றிகரமாக சோதனை செய்யப்பட்ட ‘பிரளய’ ஏவுகணை.

Updated On :

உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ‘பிரளய்’ ஏவுகணையின் சோதனையை இந்தியா வியாழக்கிழமை வெற்றிகரமாக மேற்கொண்டது.

பாலிஸ்டிக் ரக ஏவுகணைக்கு இணையான இந்த ஏவுகணையின் சோதனை ஓடிஸாவில் உள்ள டாக்டா் ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாம் தீவில் வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டதாக பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்தது.

இது தொடா்பாக அமைச்சகம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில், ‘பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பால் (டிஆா்டிஓ) தயாரிக்கப்பட்ட ‘பிரளய்’ பாலிஸ்டிக் ஏவுகணை குறுகிய தூரத்தில், தரையிலிருந்து தரை இலக்கை குறி வைத்து தாக்கி அழிக்கும் திறனுடையது. 500 கிலோ முதல் 1,000 கிலோ எடையுள்ள வெடிபொருளை சுமந்து செல்லும் இந்த ஏவுகணை ஒரே நேரத்தில் பல்வகையான தாக்குதலைகளை முறியடிக்கக் கூடியது’ எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

‘பிரளய்’ ஏவுகணை சோதனை வெற்றிகரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டதற்கு மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சா் ராஜ்நாத் பாராட்டு தெரிவித்து எக்ஸ் வலைதளத்தில் பதிவிட்டாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

2040-இல் இந்திய ராக்கெட் மூலம் இந்தியா்கள் சந்திரனில் இறங்குவது உறுதி: இஸ்ரோ தலைவர்

2040-இல் இந்திய ராக்கெட் மூலம் இந்தியா்கள் சந்திரனில் இறங்குவது உறுதி: இஸ்ரோ தலைவர்

வட கொரியாவின் ‘பாலிஸ்டிக்’ ஏவுகணை சோதனை: ஒரே மாதத்தில் 3-ஆவது முறை

வட கொரியாவின் ‘பாலிஸ்டிக்’ ஏவுகணை சோதனை: ஒரே மாதத்தில் 3-ஆவது முறை

வடகொரியா மீண்டும் ஏவுகணை சோதனை

வடகொரியா மீண்டும் ஏவுகணை சோதனை

வட கொரியாவின் புதிய அதிநவீன ஏவுகணை சோதனை

வட கொரியாவின் புதிய அதிநவீன ஏவுகணை சோதனை

விடியோக்கள்

முத்தாலம்மன் திருக்கோயில் ஏழூர் சப்பரத் திருவிழா | Madurai | T Kallupatti

முத்தாலம்மன் திருக்கோயில் ஏழூர் சப்பரத் திருவிழா | Madurai | T Kallupatti

அட்ரா பரமா பாடல் வெளியீடு!

அட்ரா பரமா பாடல் வெளியீடு!