பிலிப்பின்ஸில் ‘க்வாட்’ தலைவர்கள் கூட்டம்! மோடி - டிரம்ப் இருதரப்பு சந்திப்பு இல்லை?
பிலிப்பின்ஸில் ‘க்வாட்’ தலைவர்கள் கூட்டத்தில் மோடி, டிரம்ப் பங்கேற்பது பற்றி...
பிரதமர் மோடி, அதிபர் டிரம்ப் - கோப்புப்படம்
இந்தியா, அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய ‘க்வாட்’ நாடுகளின் தலைவர்கள், ஆசியான் உச்சிமாநாட்டின் ஒரு பகுதியாக நாளை மணிலாவில் சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
11 நாடுகள் அங்கம் வகிக்கும் 'ஆசியான்' கூட்டமைப்பின் உச்சிமாநாடு இந்தோனேசியாவின் மணிலாவில் நாளை நடைபெறுகிறது.
இந்த மாநாட்டில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்டோர் கலந்துகொள்ளவுள்ளனர். இதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று மாலை மணிலாவுக்குப் புறப்படவுள்ளார்.
இந்த நிலையில், மணிலாவில் இந்தியா, அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய ‘க்வாட்’ நாடுகளின் தலைவர்கள் சந்திப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தகவல்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோனி அல்பனீசி மற்றும் ஜப்பான் பிரதமர் சனே தகைச்சி உள்ளிட்டோர் சந்தித்துப் பேசவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
சீனாவின் ஷென்சென் நகரில் வரும் வியாழக்கிழமை சீன அதிபா் ஷி ஜின்பிங், ரஷிய அதிபா் விளாதிமீா் புதின் ஆகியோருடன் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடுவதற்கு முன்னதாக ’க்வாட்’ தலைவர்களை சந்திக்கவிருப்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.
இதனிடையே, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் - பிரதமர் நரேந்திர மோடி இடையே இருதரப்பு சந்திப்பு நடைபெற வாய்ப்பில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
அமெரிக்காவின் புளோரிடாவில் அடுத்த மாதம் நடைபெறவுள்ள ஜி20 உச்சி மாநாட்டின்போது பிரதமர் மோடியும் அதிபர் டிரம்ப்பும் இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட வாய்ப்புள்ளது.
அமெரிக்க இடைக்காலத் தேர்தலில் குடியரசுக் கட்சியின் படுதோல்விக்குப் பிறகு அடுத்தடுத்து உலகத் தலைவர்களுடன் அதிபர் டிரம்ப்பின் சந்திப்பு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Summary
‘Quad’ leaders’ meeting in the Philippines - No bilateral meeting between Modi and Trump?
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