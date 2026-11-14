The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஒரே ஒரு வங்கிக் கணக்கு வைத்திருக்கிறீர்களா? இந்தத் தவறை மட்டும் செய்ய வேண்டாம்!மைக்ரோசாஃப்ட் சேவைகள் மீண்டன! இணையவழி தாக்குதல்கள் ஏதும் இல்லை!மேக்கேதாட்டு: யார் வேண்டுமானாலும் கண்டனம் தெரிவிக்கட்டும், கவலையில்லை! டி.கே. சிவகுமார் பதில்உருவாகிறது அக்வான் புயல்! வட தமிழகத்தில் கரையைக் கடக்க வாய்ப்பு!சுகாதாரத் தரவுகள் நிறுத்தம்! உண்மையை மறைப்பது ஒருபோதும் தீர்வாகாது - தமிழச்சி கருத்துதமிழக முதல்வர் விஜய்க்கு மு.க. ஸ்டாலின் கடிதம்வெற்றி வானில் உலாவரச் செய்வோம்: குழந்தைகள் நாளில் முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து!தமிழக அரசின் வங்கிக் கணக்கில் ரூ.22 கோடி மோசடி: 7 பேர் கைது! திரைப்பட பாணியில் ஒரு சம்பவம்விரைவு ரயில்களின் இருக்கை நீல நிறத்தில் இருக்க இத்தனை காரணங்களா?அமெரிக்கா முழுவதும் விமான சேவைகள் பாதிப்பு! பயணிகள் அவதி

சீனாவில் ஜின்பிங், டிரம்ப், புதின் முத்தரப்பு சந்திப்பு உறுதி!

சீன அதிபர் ஜின்பிங், அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் மற்றும் ரஷிய அதிபர் புதின் இடையேயான சந்திப்பு குறித்து...

Trump, Xi and Putin to hold first three-way summit in China

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், சீன அதிபர் ஜின்பிங், ரஷிய அதிபர் புதின் - கோப்புப் படம் | ஏபி

Updated On :

சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் ரஷிய அதிபர் விளாதிமீர் புதின் இடையே முத்தரப்பு சந்திப்புக் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சீனாவின் சென்ஸென் நகரத்தில் வரும் நவ.18 மற்றும் நவ.19 ஆகிய இரு நாள்களில் ஆசிய-பசிபிக் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மாநாடு நடைபெறவுள்ளது. இந்த மாநாட்டில், ஏராளமான ஆசிய மற்றும் மேற்குலக நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்பார்கள் எனக் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், மாநாட்டில் பங்கேற்க அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் மற்றும் ரஷிய அதிபர் புதின் ஆகியோர் சீனா செல்லத் திட்டமிட்டுள்ளனர். மேலும், அதிபர் டிரம்ப்புடன் டெஸ்லா நிறுவனத் தலைவர் எலான் மஸ்க்கும் சீனா செல்வார் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

இதையடுத்து, மாநாட்டின் நிகழ்ச்சிகளுக்கு இடையே டிரம்ப், சீன அதிபர் ஜின்பிங் மற்றும் ரஷிய அதிபர் புதின் ஆகியோர் நேரில் சந்தித்து முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து உரையாடுவார்கள் என அமெரிக்க அதிபரின் வெள்ளை மாளிகை உறுதி செய்துள்ளது.

அமெரிக்கா மற்றும் ரஷியா இடையேயான அணுஆயுத ஒப்பந்தம் காலாவதியாகி 9 மாதங்கள் கடந்துள்ள நிலையில், அணுசக்தி வாய்ந்த இருநாடுகளின் தலைவர்களும் சந்திக்கவுள்ளது சர்வதேச அளவில் கவனம் பெற்றுள்ளது.

இத்துடன், ஆசிய நாடுகள் பயணத்தில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் மற்றும் வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன் ஆகியோர் நேரில் சந்தித்து உரையாட வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

trilateral meeting is set to take place between Chinese President Xi, U.S. President Trump, and Russian President Putin.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இடைத்தேர்தலுக்கு முன்பாக ஈரான் மீது தாக்குதலுக்கு வாய்ப்பு..! மீண்டும் குழப்பிய டிரம்ப்!

இடைத்தேர்தலுக்கு முன்பாக ஈரான் மீது தாக்குதலுக்கு வாய்ப்பு..! மீண்டும் குழப்பிய டிரம்ப்!

பிரான்ஸ் விரைவில் முஸ்லிம் நகரமாக மாறும்: டிரம்ப்

பிரான்ஸ் விரைவில் முஸ்லிம் நகரமாக மாறும்: டிரம்ப்

ரஷிய எண்ணெய், எரிவாயு கொள்முதல் மீதான தடைகள், சுங்க வரிகள் ரத்து: டிரம்ப் அறிவிப்பு

ரஷிய எண்ணெய், எரிவாயு கொள்முதல் மீதான தடைகள், சுங்க வரிகள் ரத்து: டிரம்ப் அறிவிப்பு

சீனாவுக்கு அமெரிக்க ஆயுதங்களை விற்க டிரம்ப் விருப்பம்: அமெரிக்கத் தூதர் தகவல்

சீனாவுக்கு அமெரிக்க ஆயுதங்களை விற்க டிரம்ப் விருப்பம்: அமெரிக்கத் தூதர் தகவல்

விடியோக்கள்

UN Kannan Interview | TVK அரசுக்கு யாரால் ஆபத்து? | CM Vijay | TVK Government | DMK | ADMK | BJP

UN Kannan Interview | TVK அரசுக்கு யாரால் ஆபத்து? | CM Vijay | TVK Government | DMK | ADMK | BJP

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம்?: அண்ணாமலை பதில்

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம்?: அண்ணாமலை பதில்