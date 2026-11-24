குற்றப் பின்னணி உடையவருக்கு விரைவான விசாரணை உரிமை அடிப்படையில் பிணை வழங்க முடியாது: உச்சநீதிமன்றம்
கொடூர குற்றப் பின்னணியும், தண்டனை வரலாறும் உடையவருக்கு விரைவான விசாரணைக்கான உரிமை என்ற காரணத்தை மட்டும் அடிப்படையாகக் கொண்டு பிணையில் விடுவிக்க முடியாது என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
‘கொடூர குற்றப் பின்னணியும், தண்டனை வரலாறும் உடையவருக்கு விரைவான விசாரணைக்கான உரிமை என்ற காரணத்தை மட்டும் அடிப்படையாகக் கொண்டு பிணையில் விடுவிக்க முடியாது’ என்று உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
கொலை வழக்கில் குற்றவாளிக்கு உயா்நீதிமன்றம் பிணை வழங்கியதை எதிா்த்து, கொலை செய்யப்பட்டவரின் தந்தை தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்தபோது இக் கருத்தை தெரிவித்த உச்சநீதிமன்றம், பிணையை ரத்து செய்து ஒரு வாரத்துக்குள் சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்றத்தில் சரணடையவும் குற்றவாளிக்கு உத்தரவிட்டது.
கொலை வழக்கில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறைத் தண்டனை அனுபவித்ததை அடிப்படையாகக் கொண்டு, குற்றவாளிக்கு பஞ்சாப்-ஹரியாணா உயா்நீதிமன்றம் கடந்த ஜனவரி மாதம் பிணை வழங்கி உத்தரவிட்டது.
ஆனால், இந்த வழக்கில் கொலை செய்யப்பட்ட நபரை, ஏற்கெனவே கொலை செய்ய முயன்ற குற்றத்துக்காகவும் குற்றவாளி தண்டனை பெற்றுள்ளாா். இடையே பிணையில் வெளிவந்தபோது அந்த நபரை அவா் கொலை செய்துள்ளாா். இந்தக் குற்றப் பின்னணியை மறைத்து, உயா்நீதிமன்றத்தில் தற்போது அவா் மீண்டும் பிணை பெற்றுள்ளாா்.
இதை எதிா்த்து செய்யப்பட்டவரின் தந்தை சாா்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனு உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் பிரசாந்த் குமாா் மிஸ்ரா, ஸ்ரீ சந்திரசேகா் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் அண்மையில் விசாரணைக்கு வந்தது.
மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள், குற்றவாளிக்கு பிணை வழங்கி பஞ்சாப்-ஹரியாணா உயா்நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவைத் தள்ளுபடி செய்து அளித்த தீா்ப்பில் கூறியதாவது:
விரைவான விசாரணைக்கான உரிமை, அரமைப்புச் சட்டத்தின் 21-ஆவது பிரிவின் ஓா் அங்கமாகக் கருதப்படுகிறது. அதேவேளையில், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் ஒரு கொடூரமான குற்றத்தைச் செய்திருக்கும் சூழலில், குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் உரிமையையும், பாதிக்கப்பட்டவா் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரின் நலன் உள்ளிட்ட சமூகத்தின் நலனையும் கருத்தில் கொள்வது அவசியமாகும்.
அதே நபரின் உயிரைப் பறிக்க முயன்ற்காக அவா் ஏற்கெனவே தண்டனை பெற்றிருந்த வழக்கு குறித்த விவரத்தை அவா் மறைத்துள்ளாா். அந்த நபா்தான் இந்த வழக்கிலும் உயிரிழந்தவா் ஆவாா். மேலும், கொலை முயற்சி வழக்கில் தண்டனை பெற்றிருந்த அந்த நபா், பிணையில் வெளிவந்தபோதுதான் இரண்டாவது குற்றத்தை புரிந்துள்ளாா்.
வழக்கு விசாரணை நிலுவையில் இருந்த நிலையில், குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபருக்கு உயா்நீதிமன்றம் பிணை வழங்கியிருக்கக் கூடாது.
அந்த வகையில், கொடூர குற்றப் பின்னணியும், முந்தைய தண்டனை வரலாறும் உடையவருக்கு விரைவான விசாரணைக்கான உரிமை என்ற காரணத்தை மட்டும் அடிப்படையாகக் கொண்டு பிணையில் விடுவிக்க முடியாது. எனவே, குற்றவாளிக்கு உயா்நீதிமன்றம் அளித்த பிணை ரத்து செய்யப்படுகிறது. அவா் சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்றத்தில் ஒரு வாரத்துக்குள்ளாக சரணடைய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டு, மேல்முறையீட்டையும் அனுமதித்து உத்தரவிட்டனா்.
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