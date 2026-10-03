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அயோத்தி ராமா் கோயில் ஊழியா்களுக்கு இனி நன்னடத்தை சான்றிதழ் கட்டாயம்

அயோத்தியில் உள்ள ராமா் கோயிலில் பணியாற்றும் ஊழியா்கள் இனி காவல் துறையிடமிருந்து நன்னடத்தை சான்றிதழ் பெறுவதை கட்டாயமாக்க கோயிலை நிா்வகிக்கும் ஸ்ரீராம ஜென்மபூமி தீா்த்த க்ஷேத்ர அறக்கட்டளை முடிவெடுத்துள்ளதாகத் தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

Ayodhya

அயோத்தி ராமா் கோயில் - கோப்புப் படம்

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உத்தர பிரதேச மாநிலம், அயோத்தியில் உள்ள ராமா் கோயிலில் பணியாற்றும் ஊழியா்கள் இனி காவல் துறையிடமிருந்து நன்னடத்தை சான்றிதழ் பெறுவதை கட்டாயமாக்க கோயிலை நிா்வகிக்கும் ஸ்ரீராம ஜென்மபூமி தீா்த்த க்ஷேத்ர அறக்கட்டளை முடிவெடுத்துள்ளதாகத் தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

ராமா் கோயிலுக்கு பக்தா்கள் வழங்கிய நன்கொடை-காணிக்கையில் முறைகேடுகள் நடந்ததாக கடந்த ஜூன் மாதம் எழுந்த குற்றச்சாட்டுகள் பெரும் சா்ச்சையை ஏற்படுத்தின. இது தொடா்பாக மாநில அரசால் அமைக்கப்பட்ட சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு மற்றும் காவல் துறை தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டது. அதன் தொடா்ச்சியாக காணிக்கை எண்ணும் பணியுடன் தொடா்புடைய 8 போ் கைது செய்யப்பட்டு சிறையிலடைக்கப்பட்டனா். இந்தச் சம்பவம் தொடா்பாக 70,000 பக்க குற்றப்பத்திரிகை கடந்த வாரம் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

முறைகேடு விவகாரத்துக்கு தாா்மிகப் பொறுப்பேற்று, ஸ்ரீ ராம ஜென்மபூமி தீா்த்த க்ஷேத்ர அறக்கட்டளையின் பொதுச் செயலா் பதவியிலிருந்து சம்பத் ராயும், அறங்காவலா் பதவியில் இருந்து அனில் மிஸ்ராவும் ராஜிநாமா செய்தனா்.

இதைத் தொடா்ந்து, ஸ்ரீராம ஜென்மபூமி தீா்த்த க்ஷேத்ர அறக்கட்டளையின் முதலாவது தலைமைச் செயல் அதிகாரியாக (சிஇஓ) ஓய்வு பெற்ற ஏா் மாா்ஷல் ஜிதேந்திர மிஸ்ரா கடந்த மாதம் நியமிக்கப்பட்டாா். அதன்பிறகு நிா்வாக ரீதியாக பல்வேறு அதிரடி மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

இதுகுறித்து தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் மேலும் கூறுகையில், ‘அறக்கட்டளை ஊழியா்களின் குடும்ப உறுப்பினா்கள் மற்றும் அவா்கள் குறித்த முழுத் தகவல்களை சமா்ப்பிக்கும்படி அறிவறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஊழியா்கள் காவல் துறையிடமிருந்து நன்னடத்தை சான்றிதழ் பெறுவதும் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது’ எனத் தெரிவித்தன.

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