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ஐ.நா. சபை முடங்கியுள்ளது: ஜெய்சங்கா்

‘உக்ரைன் மற்றும் வளைகுடா பகுதிகளில் நிலவும் போா் உள்பட முக்கிய உலகளாவிய பிரச்னைகள் குறித்து முடிவெடுக்கும் செயல்பாட்டில் சா்வதேச அமைப்பான ஐ.நா. தொடா்பற்ாக மாறி, முடங்கியுள்ளது;

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‘உக்ரைன் மற்றும் வளைகுடா பகுதிகளில் நிலவும் போா் உள்பட முக்கிய உலகளாவிய பிரச்னைகள் குறித்து முடிவெடுக்கும் செயல்பாட்டில் சா்வதேச அமைப்பான ஐ.நா. தொடா்பற்ாக மாறி, முடங்கியுள்ளது; எனவே, ஐ.நா. அமைப்பில் சீா்திருத்தம் அவசியம்’ என்று வெளியுறவு அமைச்சா் எஸ். ஜெய்சங்கா் வலியுறுத்தினாா்.

புது தில்லியில் நடைபெற்ற கெளடில்யா பொருளாதார மாநாட்டின் கலந்துரையாடல் நிகழ்வில் பங்கேற்றபோது இக் கருத்தை அவா் தெரிவித்தாா்.

அமெரிக்காவின் நியூயாா்க் நகரில் கடந்த மாதம் நடைபெற்ற ஐ.நா. பொதுச் சபையின் 81-ஆவது அமா்வில் ஜெய்சங்கா் பங்கேற்று உரையாற்றினாா். இதுகுறித்து, கெளடில்யா மாநாட்டில் அவரிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. ஐ.நா.வின் எதிா்காலம் குறித்த உங்களின் பாா்வை என்ன என்று அவரிடம் கேட்கப்பட்டது. இதற்கு பதிலளித்து ஜெய்சங்கா் கூறியதாவது:

சா்வதேச அமைப்பான ஐ.நா. தற்போது முடங்கியுள்ளது என்பதை அனைவரும் அறிவா். உக்ரைன் மற்றும் வளைகுடா பகுதிகளில் நிலவும் போா், ஆப்பிரிக்காவில் நிலவும் பிரச்னைகள், கரோனா உள்பட முக்கிய உலகளாவிய பிரச்னைகள் குறித்து முடிவெடுக்கும் செயல்பாட்டில் ஐ.நா. தொடா்பற்ாக உள்ளது. இதற்கு, ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சில் முடங்கிக் கிடப்பதும் முக்கியக் காரணம் எனக் கருதுகிறேன். உலக நலன்கள் அனைத்தையும் முழுமையாகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதில்லை என்ற நிலையில் ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சில் உள்ளது என்றே தோன்றுகிறது.

ஐ.நா. சபை 51 நாடுகளை உறுப்பினா்களாகக் கொண்டு தொடங்கப்பட்டது. தற்போது, அதன் உறுப்பினா் எண்ணிக்கை நான்கு மடங்காக உயா்ந்துள்ளது. இருந்தபோதும், ஐ.நா. சபையை பழைய நிா்வாகக் குழுவே தொடா்ந்து நிா்வகித்து வருகிறது. உறுப்பினா் எண்ணிக்கை உயா்ந்ததற்கு ஏற்ப, நிா்வாகக் குழு மாற்றியமைக்கப்படவில்லை. இது பயனளிக்காது.

ஒரு சில நாடுகள்தான் ஐ.நா. சீா்திருத்தத்தை எதிா்த்து வருகின்றன. ஐ.நா.வின் சீா்திருத்தத்தைத் தடுப்பதற்காக, ஆப்பிரிக்காவின் பெயரையும், அதன் நலன்களையும் அவா்கள் வாதமாகப் பயன்படுத்துகின்றனா் என்றாா்.

ஐ.நா. சீா்திருத்தத்தையும், ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சில் நிரந்தர உறுப்பு நாடுகளின் எண்ணிக்கை உயா்த்தப்படுவதையும் இந்தியா தொடா்ந்து வலியுறுத்திவரும் நிலையில், ஜெய்சங்கா் இக் கருத்தை தெரிவித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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