கனடாவில் காலிஸ்தான் ஆதரவு குழுவின் இந்திய விரோத செயல்பாடுகள்: வெளியுறவு அமைச்சகம் கண்டனம்
கனடாவில் காலிஸ்தான் ஆதரவுக் குழுவின் இந்திய விரோத செயல்பாடுகளுக்கு வெளியுறவு அமைச்சகம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம்
கனடாவில் காலிஸ்தான் ஆதரவுக் குழுவின் இந்திய விரோத செயல்பாடுகளுக்கு வெளியுறவு அமைச்சகம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
கனடாவின் ஆல்பா்ட்டா மாகாணம் அந்த நாட்டிலேயே தொடர வேண்டுமா அல்லது தனது எதிா்காலத்தைத் தீா்மானிக்க அடுத்தகட்ட சட்டபூா்வ நடவடிக்கைகளைத் தொடங்க வேண்டுமா என்பது தொடா்பாக அக்.19-ஆம் தேதி முக்கியமான பொது வாக்கெடுப்பு நடைபெறவுள்ளது.
இந்த வாக்கெடுப்புக்கு ஒரு நாள் முன்னதாக ஆல்பா்ட்டா மாகாணத் தலைநகா் எட்மண்டன் நகரில் ‘காலிஸ்தான் பொது வாக்கெடுப்பை’ நடத்த இந்தியாவால் தடை செய்யப்பட்ட ‘சீக்கியா்களுக்கான நீதி’ என்ற அமைப்பு திட்டமிட்டுள்ளது. பஞ்சாபை இந்தியாவில் இருந்து பிரித்து காலிஸ்தான் என்ற பெயரில் தனிநாடாக உருவாக்க வேண்டுமா என்ற கேள்வியுடன் இந்த வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், தில்லியில் செய்தியாளா்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமை பேட்டியளித்த வெளியுறவுத் துறை செய்தித் தொடா்பாளா் ரண்தீா் ஜெய்ஸ்வாலிடம் மேற்கண்ட விவகாரம் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
அதற்கு, ‘கனடா மண்ணில் பரப்பப்படும் இந்திய விரோத கொள்கை மற்றும் தவறான ஒப்பீடாகவே இந்த நிகழ்வை பாா்க்கிறோம். உலகின் எந்தப் பகுதியில் இந்திய விரோத செயல்பாடுகள் நிகழ்ந்தாலும், அவை கடும் கண்டனத்துக்குரியது’ என்றாா்.
சீக்கியா்களுக்கான நீதி அமைப்பு, கடந்த காலங்களிலும் இதுபோன்ற பொது வாக்கெடுப்பு முயற்சிகளில் ஈடுபட்டது. அப்போது, கனடாவில் தனிநபா்கள் அல்லது குழுக்களின் இந்திய விரோத செயல்களைத் தடுக்க வேண்டுமென அந்நாட்டு அரசிடம் இந்தியா வலியுறுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தியாவில் ஐ.நா. பாா்வையாளா்கள் குழு இருப்பது பயனயற்றது
சிம்லா உடன்படிக்கைக்கு பிறகு, இந்தியாவிலும் பாகிஸ்தானிலும் ஐ.நா. ராணுவ பாா்வையாளா்கள் குழு இருப்பது பயனற்றது என்பது இந்தியாவின் நிலைப்பாடு என்று வெளியுறவு அமைச்சகம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.
பாகிஸ்தான் தலைநகா் இஸ்லாமாபாதில் ஐ.நா.வின் இந்தியா-பாகிஸ்தான் பாா்வையாளா்கள் குழு அலுவலகம் உள்ளது. இந்த அலுவலகத்துக்கு ஐ.நா. பொதுச் செயலாளா் அன்டோனியோ குட்டெரெஸ் கடந்த 6-ஆம் தேதி சென்றாா்.
இது குறித்து ரண்தீா் ஜெய்ஸ்வாலிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு அவா், ‘இந்தியா, பாகிஸ்தான் இடையே கடந்த 1972-ஆம் ஆண்டில் சிம்லா உடன்படிக்கை கையொப்பமானது. இந்த உடன்படிக்கைக்கு பிறகு, ஐ.நா.வின் ராணுவப் பாா்வையாளா்கள் குழு இந்தியாவிலும், பாகிஸ்தானிலும் இருப்பது பயனற்றது என்பதே இந்தியாவின் தொடா் நிலைப்பாடு ஆகும்’ என்றாா்.
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