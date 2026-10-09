போராட்டம் தொடா்பான சட்டவிரோத பதிவுகள்: உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க சமூக ஊடக நிறுவனங்களுக்கு அறிவுறுத்தல்
தில்லியில் நடைபெறும் போராட்டம் தொடா்பாக சித்தரிக்கப்பட்டு வெளியிடப்படும் சட்டவிரோத பதிவுகள் குறித்து புகாா் பெறப்பட்டால் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென சமூக ஊடக நிறுவனங்களை மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியது.
மத்திய அரசு
தில்லியில் நடைபெறும் போராட்டம் தொடா்பாக சித்தரிக்கப்பட்டு வெளியிடப்படும் சட்டவிரோத பதிவுகள் குறித்து புகாா் பெறப்பட்டால் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென சமூக ஊடக நிறுவனங்களை மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியது.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் கூறியதாவது: தில்லியில் நடைபெற்று வரும் போராட்டம் குறித்த தவறான, புனையப்பட்ட, திரிக்கப்பட்ட தகவல்கள் இணையத்தில் பரவுவதைத் தடுக்க அக்டோபா் 8-ஆம் தேதி மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அறிவுறுத்தல்களை வெளியிட்டது.
அதில் சட்டவிரோத பதிவுகளால் சட்ட ஒழுங்கை பாதிக்கக் கூடிய வன்முறைச் சம்பவங்கள் அரங்கேற வாய்ப்புள்ளதாக அமைச்சகம் சுட்டிக்காட்டியது.
எனவே, சட்டவிரோத பதிவுகள் குறித்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசின் சட்ட அமைப்புகள் புகாரளித்தால் அதன் மீது உடனடியாக சமூக ஊடக நிறுவனங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியது.
தகவல் தொழில்நுட்ப விதிகள், 2021-இன்கீழ் அரசு அமைப்புகளுக்கு சமூக ஊடக நிறுவனங்கள் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கவும் அமைச்சகம் வலியுறுத்தியது எனத் தெரிவித்தன.
தில்லியில் உள்ள மகாத்மா காந்தி நினைவிடமான ராஜ்காட்டில் வியாழக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட எதிா்க்கட்சிகளின் இண்டி கூட்டணி தலைவா்கள் தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாா் பதவி விலகும் வரை தங்களின் போராட்டம் தொடரும் என்று உறுதிபடத் தெரிவித்ததையடுத்து, இந்த அறிவுறுத்தல்களை மத்திய அரசு வழங்கியுள்ளது.
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