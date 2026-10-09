The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ராஜராஜ சோழனின் சதய விழா: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்துக்கு அக்.22 ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை சிஜேபி போராட்டம் எதிரொலி: தில்லியில் இணைய சேவை தற்காலிகமாக முடக்கம்!உ.பி.யில் இருந்து மாநிலங்களவைக்கு 10 பேரும் போட்டியின்றி தேர்வு! லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநராக பிரேம் ஆனந்த் சின்ஹா நியமனம்!துரோகத்துக்குக் கிடைத்த இடைக்கால வெற்றி! - மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சனம்!

தில்லி வாசிகளுக்கு காவல் துறை கடிதம்

பரஸ்பர மரியாதையின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தியும், காவலா்களுக்கும் குடும்பம் மற்றும் அன்புக்குரியவா்கள் உள்ளனா் என்பதை நினைவூட்டியும் தில்லிவாசிகளுக்கு பொது கடிதத்தை தில்லி காவல் துறை வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டது.

தில்லி காவல் துறை - (கோப்புப் படம்)

Published On :

பரஸ்பர மரியாதையின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தியும், காவலா்களுக்கும் குடும்பம் மற்றும் அன்புக்குரியவா்கள் உள்ளனா் என்பதை நினைவூட்டியும் தில்லிவாசிகளுக்கு பொது கடிதத்தை தில்லி காவல் துறை வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டது.

‘ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் ஒரு பொது கடிதம்’ என்ற தலைப்பில் ‘எக்ஸ்’ சமூக வலைதளத்தில் வெளியிடப்பட்ட அந்தப் பதிவில் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாவது: சீருடை, கருத்துகள் மற்றும் கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு அப்பால், ஒவ்வொருவரும் முதலில் மனிதா்களே. உங்கள் குரல்; உங்கள் உரிமை. உங்கள் பாதுகாப்பு; எங்கள் கடமை. சீருடைக்கு பின்னாலும் ஒரு மனிதா் இருக்கிறாா். அவருக்கும் சொந்தக் குடும்பமும், அன்புக்குரியவா்களும் உள்ளனா். சீருடையில் மட்டுமே வித்தியாசம் உள்ளது மனிதநேயத்தில் இல்லை என்று அந்த அஞ்சல் அட்டையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

இறுதியில் ‘அன்புடன், தில்லி காவல் துறை’ என்ற வாசகம் இடம்பெற்றிருந்தது.

தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சி (சிஜேபி) மற்றும் பிற மாணவா் அமைப்புகள் அறிவித்துள்ள போராட்டத்தை முன்னிட்டு, புது தில்லியில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள சூழலில் இந்தப் பதிவு வெளியாகியுள்ளது.

கருத்து வேறுபாடுகள் மற்றும் முரண்பாடுகள் இருந்தாலும், பரஸ்பர புரிதலும் மரியாதையும் மிக முக்கியம் என்பதை அந்தப் பதிவில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இளைஞரை தாக்கிய விவகாரம்: அமைச்சா் பா்வேஷ், காவல் துறை பதிலளிக்க உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

இளைஞரை தாக்கிய விவகாரம்: அமைச்சா் பா்வேஷ், காவல் துறை பதிலளிக்க உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

சீமாபுரியில் 4 மாடி கட்டடம் இடிந்து விபத்து குழந்தை உயிரிழப்பு; 8 போ் காயம்

சீமாபுரியில் 4 மாடி கட்டடம் இடிந்து விபத்து குழந்தை உயிரிழப்பு; 8 போ் காயம்

பதவி உயா்வை நிறுத்தி வைக்கவேண்டும்: தில்லி காவல் ஆணையருக்கு ஏசிபி விவேக் பகத் கடிதம்

பதவி உயா்வை நிறுத்தி வைக்கவேண்டும்: தில்லி காவல் ஆணையருக்கு ஏசிபி விவேக் பகத் கடிதம்

மதன்பூா் காதரில் நெடுஞ்சாலைப் பகுதி தற்காலிக மூடல்

மதன்பூா் காதரில் நெடுஞ்சாலைப் பகுதி தற்காலிக மூடல்

விடியோக்கள்

இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் சொல்லும் செய்தி | TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் சொல்லும் செய்தி | TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

அதிமுகவில் இனி நடக்கப்போவது இதுதான்....| TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

அதிமுகவில் இனி நடக்கப்போவது இதுதான்....| TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam