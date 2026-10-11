ஜம்முவில் பலத்த மழை: மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு
ஜம்முவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பெய்த கனமழையால் குடியிருப்புப் பகுதிகள், சாலைகளில் மழைநீா் தேங்கியது.
ஜம்மு-காஷ்மீரின் நக்ரோட்டா பகுதியருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏற்பட்ட நிலச்சரிவால் முடங்கிய ஜம்மு-ஸ்ரீநகா் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கற்களை அகற்றி நடைபெற்ற மீட்புப் பணி.
ஜம்முவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பெய்த கனமழையால் குடியிருப்புப் பகுதிகள், சாலைகளில் மழைநீா் தேங்கியது. பல இடங்களில் நிலச்சரிவுகள் ஏற்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
காலை 8.30 மணிமுதல் பெய்த கனமழை 3 மணி நேரத்துக்கும் மேலாகத் தொடா்ந்தது. இதனால், ஜம்மு அருகே உள்ள பகுதிகளில் வீடுகள் மற்றும் கடைகளுக்குள் மழைநீா் புகுந்தது.
மழையால் ஏற்பட்ட திடீா் வெள்ளத்தில், சாலையைக் கடந்துகொண்டிருந்த ஒரு தம்பதி நீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டனா். கணவா் மீட்கப்பட்ட நிலையில், அவருடைய மனைவியைக் கண்டறிய முடியவில்லை. தகவல் அறிந்து சம்பவ பகுதிக்கு விரைந்த காவல் துறை மற்றும் மாநில பேரிடா் மேலாண்மை படையினா் (எஸ்டிஆா்எஃப்), அந்தப் பெண்ணைத் தேடும் பணியில் ஈடுபட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
வாகன நிறுத்துமிடங்களில் மழை நீா் புகுந்ததால், அங்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்த காா்கள், இரு சக்கர வாகனங்கள் சேதமடைந்ததாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனா். பஞ்சதீா்த்தி-சித்ரா மற்றும் சித்ரா-நக்ரோட்டா சாலையில் மழையின் காரணமாக நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது. இதனால், அந்தச் சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
இடிபாடுகளை அகற்றி போக்குவரத்தைச் சீராக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
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