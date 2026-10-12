அரசியல் ஆதாயத்துக்காக எஸ்ஐஆரை தவறாகப் பயன்படுத்தும் மோடி அரசு: ரேவந்த் ரெட்டி
அரசியல் ஆதாயத்துக்காக எஸ்ஐஆர் செயல்முறையை மோடி அரசு தவறாகப் பயன்படுத்துவதாக ரேவந்த் ரெட்டி குற்றம் சாட்டியது குறித்து...
தெலங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி - படம் - ஏஎன்ஐ
அரசியல் ஆதாயத்துக்காக எஸ்ஐஆர் செயல்முறையை மோடி அரசு தவறாகப் பயன்படுத்துவதாக ரேவந்த் ரெட்டி திங்கள்கிழமை (அக். 12) குற்றம் சாட்டினார்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த விவகாரத்தில் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தன்னிச்சையாக செயல்பட்டதாக குற்றச்சாட்டி அவர் பதவி விலக வலியுறுத்தி எதிர்க்கட்சிகள், மாணவர் அமைப்புகள் போன்றவை தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தி வருகின்றன.
இதைத் தொடர்ந்து, ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தி இந்தியா கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்கள் பேரணியாகச் சென்று உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று (அக். 12) மனு அளித்தனர்.
இதுகுறித்து தெலங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி பேசியதாவது:
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் என்ற போர்வையில் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருடன் கூட்டுச் சதி செய்து, வாக்காளர்களின் பெயர்களை நீக்க மோடி அரசு சதி செய்துள்ளது. ஏற்கெனவே வாக்களிக்கும் உரிமை பெற்றவர்களின் பெயர்களை நீக்கவும் தற்போது முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
அரசியல் ஆதாயத்துக்காக எஸ்ஐஆர் செயல்முறையை மோடி அரசு தவறாகப் பயன்படுத்துகிறது. அமலாக்கத்துறை, சிபிஐ, வருமான வரித்துறை மற்றும் போதைப்பொருள் கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவு ஆகியவற்றைக்கொண்டு மத்திய அரசு அரசியல் எதிரிகளைக் குறிவைக்கிறது.
இது ஜனநாயகத்துக்கு எதிரானது. தேர்தல் ஆணையத்தின் நம்பகத்தன்மை குலைக்கப்பட்டால், ஜனநாயக அமைப்பின் மீதான மக்களின் நம்பிக்கை சிதைந்துவிடும் என்று ரேவந்த் ரெட்டி தெரிவித்தார்.
New Delhi | Telangana CM Revanth Reddy says, "The Modi government conspired to delete voters' names under the guise of voter list revision in collusion with Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar...Attempts are now being made to remove the names of people who already possessâ¦ pic.twitter.com/mZimHw7Rh8— ANI (@ANI) October 12, 2026
Summary
Revanth Reddy alleged on Monday (Oct. 12) that the Modi government is misusing the SIR process for political gain.
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