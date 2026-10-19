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குஜராத்தில் ரூ.19.41 கோடி மதிப்புள்ள 13 கிலோ வெளிநாட்டுத் தங்கம் பறிமுதல்: 3 பேர் கைது

துபையில் இருந்து சூரத் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் கடத்தி வரப்பட்ட ரூ.19.41 கோடி மதிப்புள்ள 13 கிலோ வெளிநாட்டுத் தங்கத்தை பறிமுதல் குறித்து...

DRI seizes 13 kg foreign-origin gold worth around Rs. 19.41 crore

சூரத் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ரூ.19.41 கோடி மதிப்புள்ள 13 கிலோ வெளிநாட்டுத் தங்கம் - எக்ஸ்

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துபையில் இருந்து சூரத் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் கடத்தி வரப்பட்ட ரூ.19.41 கோடி மதிப்புள்ள 13 கிலோ வெளிநாட்டுத் தங்கத்தை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் இதுதொடர்பாக 3 பேரைக் கைது செய்தனர்.

துபையில் இருந்து வதோதராவில் உள்ள ஒரு சட்டவிரோத கும்பலுக்கு, அகமதாபாத் சர்தார் வல்லபாய் படேல் சர்வதேச விமான நிலையம், சூரத் சர்வதேச விமான நிலையம் வழியாக தங்கம் கடத்தி வருவதாக சுங்கத் துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

இதையடுத்து விமானப் பயணம் மூலமான கடத்தலைத் தடுக்க வகையில், வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரக அதிகாரிகள் அக்.16 முதல் 42 மணி நேரத்திற்கு ஒருங்கிணைந்த சோதனைகளை நடத்தினர். இதில், சுமார் ரூ. 19.41 கோடி மதிப்புள்ள 13.017 கிலோ வெளிநாட்டுத் தங்கம் பறிமுதல் செய்ததுடன், இதுதொடர்பாக 3 பேரைக் கைது செய்த அதிகாரிகள் அவர்களிடம் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

நவீனமான மறைக்கும் முறைகளைப் பயன்படுத்தி, விமானப் பயணிகள் மூலம் நாட்டிற்குள் தங்கம் கடத்தப்படுவது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. ரோடியம் பூசப்பட்ட மெல்லிய தங்கக் கம்பிகள், டிராலி பைகளின் உள் உறைகளில் பதிக்கப்பட்ட தங்கம் மற்றும் பைகளின் உள் உறைகளுக்குள் மறைக்கப்பட்ட தங்கப் பசை ஆகியவை இதில் அடங்கும்.

விமான நிலையத்திற்கு வெளியே வந்ததும் விமான நிலையங்களுக்கு வெளியே காத்திருக்கும் இடைத்தரகர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு, பின்னர் அவர்களிடம் இருந்து வதோதராவில் உள்ள ஒரு சட்டவிரோத தங்க உருக்கும் ஆலைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது. அங்கு உருக்கப்பட்ட தங்கம் பின்னர் அகமதாபாத்தில் உள்ள ஒரு நகைக்கடைக்கு விற்பனை செய்வது தெரியவந்தது.

தங்கத்தை மறைத்தல், விமானப் பயணிகள் மூலம் கடத்துதல், இடைத்தரகர்களிடம் ஒப்படைத்தல், சட்டவிரோதமாக உருக்குதல் மற்றும் நகை விற்பனை நிலையம் மூலம் விற்பனை செய்தல் என ஒவ்வொரு இணைப்பையும் குறிவைத்து வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரக அதிகாரிகள் முறியடித்துள்ளனர்.

DRI has dismantled an organised gold smuggling syndicate that brought foreign-origin gold into India through Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, Ahmedabad

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