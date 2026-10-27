பேரவைத் தோ்தல்: 5 மாநிலங்களில் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்

பேரவைத் தோ்தல்: 5 மாநிலங்களில் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்
அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் நடைபெறும் உத்தர பிரதேசம் உள்பட 5 மாநிலங்களில் தோ்தல் பணியுடன் நேரடியாக தொடா்புடைய துறைகளில் குறிப்பிட்ட அதிகாரிகள் இடமாற்றம்
இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் - கோப்புப் படம் - பிடிஐ
அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் நடைபெறும் உத்தர பிரதேசம் உள்பட 5 மாநிலங்களில் தோ்தல் பணியுடன் நேரடியாக தொடா்புடைய துறைகளில் குறிப்பிட்ட அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்து, தோ்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டது.
403 உறுப்பினா்களுடன் நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய பேரவையைக் கொண்ட உத்தர பிரதேசத்தில் பாஜக ஆட்சியில் உள்ளது. அந்த மாநில பேரவையின் பதவிக் காலம், அடுத்த ஆண்டு மே 22-ஆம் தேதி நிறைவடைகிறது.
இதேபோல், ஆம் ஆத்மி ஆளும் பஞ்சாப் (117), பாஜக ஆளும் உத்தரகண்ட் (70), மணிப்பூா் (60), கோவா (40) ஆகிய மாநிலங்களின் பேரவை பதவிக் காலமும் அடுத்த ஆண்டு மாா்ச் மாதம் பல்வேறு தேதிகளில் நிறைவடைகின்றன. இந்த 5 மாநிலங்களிலும் அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் பேரவைத் தோ்தல் நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான முன்னேற்பாட்டுப் பணிகளில் தோ்தல் ஆணையம் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது. இந்த 5 மாநிலங்கள் உள்பட 17 மாநிலங்களில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தத்தை மேற்கொள்ளும்படி, தோ்தல் ஆணையம் அண்மையில் உத்தரவிட்டது.
வழக்கமாக மக்களவைத் தோ்தல் அல்லது பேரவைத் தோ்தல்கள் நடைபெறும்போது, நியாயமான போட்டிக் களத்தை உறுதி செய்வதற்காக தோ்தல் பணியுடன் நேரடியாக தொடா்புடைய துறைகளில் குறிப்பிட்ட அதிகாரிகளின் இடமாற்றத்தை தோ்தல் ஆணையம் மேற்கொள்ளும்.
அதன்படி, மேற்கண்ட மாநிலங்களில் மாவட்ட தோ்தல் அதிகாரிகள், தோ்தல் நடத்தும் அதிகாரிகள், கூடுதல் மாவட்ட ஆட்சியா்கள், கோட்டாட்சியா்கள், வட்டாட்சியா்கள், வட்டார வளா்ச்சி அதிகாரிகள், மண்டல, மாநகராட்சி ஆணையா்கள், காவல் துறை அதிகாரிகள் (உதவி ஆய்வாளா்கள் முதல் கூடுதல் தலைமை இயக்குநா்கள் வரை), சுங்க, போக்குவரத்துத் துறை அதிகாரிகளில் சொந்த மாவட்டங்களில் பணியமா்த்தப்பட்டவா்கள், கடந்த 4 ஆண்டுகளில் ஒரே மாவட்டத்தில் தொடா்ந்து 3 ஆண்டுகள் பணியாற்றியவா்களை இடமாற்றம் செய்யும்படி தோ்தல் ஆணையம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
பஞ்சாபில் ஆய்வு: பஞ்சாபில் தோ்தல் முன்னேற்பாடுகள் குறித்து மூத்த துணை தோ்தல் ஆணையா் தலைமையிலான தோ்தல் ஆணையக் குழு ஆய்வில் ஈடுபட்டனா். சட்ட அமலாக்க முகமைகளுடன் ஆலோசனையும் மேற்கொண்டனா்.
ஏற்கெனவே இத்தகைய நடவடிக்கை, உத்தரகண்ட், மணிப்பூரில் மேற்கொள்ளப்பட்டன. உத்தர பிரதேசம், கோவாவில் அடுத்தகட்டமாக ஆய்வு நடைபெறும். ஐந்து மாநிலங்களிலும் தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் மற்றும் தோ்தல் ஆணையா்கள் இறுதிக்கட்ட ஆய்வை மேற்கொண்ட பிறகு தோ்தல் தேதி அறிவிக்கப்படும்.
பாகிஸ்தானையொட்டிய பஞ்சாப் மாநிலத்தில் போதைப் பொருள் கடத்தல் மற்றும் பயன்பாடு முக்கிய அரசியல் மற்றும் சமூகப் பிரச்னையாக உள்ளது.
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