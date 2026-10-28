மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி 3% உயர்வு!
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை 3 சதவீதம் உயர்த்தியது பற்றி...
அகவிலைப்படி
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியை 3 சதவீதம் உயர்த்தி வழங்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்குக்கான அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தை 2 சதவீதம் உயர்த்தி, அடிப்படை ஊதியத்தில் 60 சதவீதமாக அதிகரிப்பதற்கு ஏப்ரல் மாதம் அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்ததைத் தொடர்ந்து இந்த அறிவிப்பும் வெளியானது.
தற்போது அமலில் உள்ள 60 சதவீத அகவிலைப்படியானது 3 சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டு 63 சதவீதமாக உயரும். இந்த உயர்வு ஜூலை 1, 2026 முதல் கணக்கிட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படும்.
பண்டிகைக் காலத்திற்கு முன்னதாக எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த முடிவால், 1.16 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் பயனடைவார்கள். ஆண்டுக்கு இருமுறை அகவிலைப்படியை அமைச்சரவை மாற்றியமைத்து வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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