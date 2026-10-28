உ.பி. எம்எல்சி தேர்தல்! மோடியின் வாரணாசி தொகுதியில் சமாஜவாதி வெற்றி!
வாரணாசி ஆசிரியர்கள் சட்டமேலவை தொகுதியில் சமாஜவாதி வெற்றி பெற்றது பற்றி...
அகிலேஷ் யாதவ், நரேந்திர மோடி - ANI
உத்தரப் பிரதேச சட்ட மேலவை தேர்தலில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் நாடாளுமன்ற தொகுதியான வாரணாசியில் சமாஜவாதி கட்சி வெற்றி பெற்றுள்ளது.
உத்தரப் பிரதேசத்தில் அடுத்தாண்டு தொடக்கத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அதற்கு முன்னதாக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 11 சட்ட மேலவை இடங்களுக்கான வாக்குப்பதிவு கடந்த அக்டோபர் 23 ஆம் தேதி நடைபெற்றது.
இதில், பட்டதாரிகளுக்கான லக்னெள, வாரணாசி, ஆக்ரா, மீரட், அலகாபாத்-ஜான்சி ஆகிய 5 தொகுதிகள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கான லக்னெள, வாரணாசி, ஆக்ரா, மீரட், பரேலி - மொராதாபாத், கோரக்பூர் - ஃபைசாபாத் ஆகிய 6 தொகுதிகள் அடங்கும்.
இந்த நிலையில், 11 தொகுதிகள் பதிவான வாக்குகள் இன்று காலை முதல் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. காலை 10.30 மணி நிலவரப்படி, மொத்தமுள்ள 11 இடங்களில் பாஜக 5 இடங்களிலும், சமாஜவாதி 2 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
இதில், முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் உள்ள வாரணாசி ஆசிரியர்கள் தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளரை வீழ்த்தி சமாஜவாதி வேட்பாளர் லால் பிஹாரி வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
மேலும், வாரணாசி பட்டதாரிகள் தொகுதிக்கான முடிவுகள் இன்னும் வெளியாகவில்லை.
இன்னும் மூன்று மாதங்களில் உத்தரப் பிரதேசத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தொகுதியிலேயே பாஜக தோல்வியைச் சந்தித்திருப்பது அக்கட்சிக்கு பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.
Summary
UP MLC Election! Samajwadi Party wins in Modi’s Varanasi constituency!
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