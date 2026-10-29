வெற்றிச் சான்றிதழ் பெறும் வரை காத்திருங்கள்! தொண்டர்களுக்கு அகிலேஷ் யாதவ் அதிரடி!
வாரணாசி பட்டதாரி தொகுதியில் சமாஜவாதி முன்னிலை வகிப்பது பற்றி..
அகிலேஷ் யாதவ் - file photo
உத்தரப் பிரதேச சட்ட மேலவை தேர்தலில் வாரணாசி பட்டதாரி தொகுதிக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மூன்றாவது நாளை எட்டியுள்ள நிலையில், வெற்றிச் சான்றிதழைப் பெறும் வரை வாக்கு எண்ணும் மையத்திலேயே காத்திருக்குமாறு சமாஜவாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் தனது கட்சித் தொண்டர்களைக் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
வாரணாசி பட்டதாரிகள் தொகுதியில், சமாஜவாதி கட்சியின் அசுதோஷ் சிங், தனது நெருங்கிய போட்டியாளரான பாஜக வேட்பாளர் கேதார்நாத் சிங்கை விட சுமார் 17,000 வாக்குகள் முன்னிலையில் உள்ளார்.
சட்ட மேலவை தேர்தல்களுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 27) முதல் தொடங்கியது. புதன்கிழமை அறிவிக்கப்பட்ட தேர்தல் முடிவுகளின்படி, வாரணாசி ஆசிரியர் தொகுதியில் சமாஜவாதி கட்சி வெற்றி பெற்றுள்ளது.
வாரணாசி பட்டதாரிகள் தொகுதிக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று வரும் நிலையில், கட்சித் தொண்டர்களை அகிலேஷ் யாதவஉற்சாகப்படுத்தியுள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அகிலேஷ் வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில்,
உறுதியாக இருங்கள். வெற்றிச் சான்றிதழைக் கையில் பெறும் வரை அங்கிருந்து வெளியேறாதீர்கள்.
மேலும், வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் உள்ள தங்கள் சக கட்சித் தொண்டர்களுக்கு உணவு, தண்ணீர், குடைகள், துண்டு போன்றவற்றை ஏற்பாடு செய்து கொடுத்து உதவுமாறும், வீரமிக்க பாடல்களைப் பாடி அவர்களின் உற்சாகத்தைக் குறையாமல் பார்த்துக்கொள்ளுமாறும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
சட்ட மேலவையின் 11 ஆசிரியர் மற்றும் பட்டதாரிகள் தொகுதிகளில், இதுவரை ஒன்பது தொகுதிகளுக்கான முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் பாஜக ஆறு இடங்களிலும், சமாஜவாதி கட்சி மூன்று இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
லக்னௌ பட்டதாரிகள் தொகுதியில் தாங்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளதாக சமாஜவாதி கட்சித் தொண்டர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இருப்பினும், தேர்தல் ஆணையம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ முடிவை அறிவிக்கவில்லை.
உத்தரப் பிரதேச சட்ட மேலவையின் 11 இடங்களுக்கான வாக்குப்பதிவு கடந்த வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
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