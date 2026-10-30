சிஜேபி இணை ஒருங்கிணைப்பாளா் இந்தியரா? விசாரிக்கக் கோரிய மனுவுக்கு மத்திய அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு
மத்திய அரசு 6 வாரங்களுக்குள் பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
சௌரவ் தாஸ் - கோப்புப் படம்
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் இணை ஒருங்கிணைப்பாளா் சௌரவ் தாஸ் இந்தியரா என்பது குறித்து விசாரிக்க மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்துக்கு உத்தரவிடக் கோரிய வழக்கில், மத்திய அரசு 6 வாரங்களுக்குள் பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இதுதொடா்பாக சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் ஜமீன் பல்லாவரத்தைச் சோ்ந்த கணேஷ்குமாா் என்பவா் தாக்கல் செய்த மனுவில், கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் (சிஜேபி) இணை ஒருங்கிணைப்பாளா் சௌரவ் தாஸ் இந்தியா்தானா என்பது குறித்து விசாரிக்க உள்துறை அமைச்சகத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும். மத்திய அரசு நடத்தும் விசாரணையில் சௌரவ் தாஸ், நேபாளி என்பது தெரியவந்தால், அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள இந்திய கடவுச்சீட்டு, ஆதாா் அட்டை உள்ளிட்டவற்றை ரத்து செய்ய வேண்டும்.
நீதித் துறை குறித்தும், குறிப்பாக உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் குறித்தும் அவதூறு கருத்துகளை எக்ஸ், இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் பரப்பி வருகிறாா். எனவே, அவருடைய சமூக வலைதளக் கணக்குகளை முடக்க வேண்டும் என்றும் அந்த மனுவில் கூறியுள்ளாா்.
இந்த மனு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தா்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரா் தரப்பில் ஆஜரான வழக்குரைஞா் ஜெகந்நாத், இதுதொடா்பாக மத்திய அரசுக்கு புகாா் அளித்தும், இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எனத் தெரிவித்தாா். இதையடுத்து, இந்த மனுவுக்கு மத்திய அரசு 6 வாரங்களில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனா்.
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