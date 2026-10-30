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பிஎம்-கிசான் திட்டத்தின் 24-வது தவணையை விடுவித்தார் பிரதமர் மோடி!

பிஎம்-கிசான் திட்டத்தின் 24-வது தவணை விடுவிக்கப்பட்டது தொடர்பாக..

பிரதமர் மோடி

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குஜராத் மாநிலம் பனஸ்கந்தாவில் பிஎம்-கிசான் திட்டத்தின் 24-வது தவணையாக 9.34 கோடிக்கும் அதிகமான விவசாயிகளுக்கு ரூ. 2 ஆயிரம் வீதம் மொத்தம் ரூ. 18,690 கோடி நிதியைப் பிரதமர் மோடி விடுவித்தார்.

அகமதாபாத் - வாரணாசி விரைவு ரயில் மற்றும் மெஹ்சானா - பெச்சராஜி - சபர்தி ரயில் சேவைகளைப் பிரதமர் மோடி கொடியசைத்துத் துவங்கிவைத்தார்.

குஜராத்தின் பனஸ்கந்தாவிலிருந்து பிரதமர் விடுவித்த தவணைத் தொகையின் ஒரு பகுதியாக, ஒடிசாவிலுள்ள பயனாளிகளுக்கு ரூ. 3,000 கோடி வழங்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

பிஎம்-கிசான் திட்டம், கோடிக்கணக்கான சிறு விவசாயிகளின் வாழ்க்கையில் ஒரு அங்கமாக மாறியுள்ளது.

ஒடிசா முதலமைச்சர் மோகன் சரண் மாஜி, புவனேஸ்வரிலிருந்து காணொலி வாயிலாக இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று, மாநில அளவிலான 'பிஎம்-கிசான் உற்சவ நிகழ்வில் பயனாளிகளான விவசாயிகளிடையே உரையாற்றினார்.

இது குறித்து அவருடைய எக்ஸ் தளப் பதிவில்,

விவசாயிகளின் நலனும் மேம்பாடும் எங்கள் அரசின் முதன்மையான கடமையாகும். இன்று, பிரதமர் நரேந்திர மோடி, குஜராத்தின் பனஸ்கந்தாவிலிருந்து காணொலி வாயிலாக, நாடு தழுவிய பிஎம்-கிசான் திட்டத்தின் 24-வது தவணையை விடுவித்தார்.

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், நேரடிப் பணப் பரிமாற்ற முறை மூலம் மாநிலத்திலுள்ள 35.38 லட்சம் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு நிதி உதவி நேரடியாகச் சென்றடைந்தது.

எங்களைப் பொறுத்தவரை, விவசாயி என்பவர் வெறும் பயிரிடுபவர் மட்டுமல்ல. அவர் நமக்கு உணவு வழங்குபவர். மத்திய அரசின் பிஎம்-கிசான் திட்டம், மாநில அரசின் சிஎம்-கிசான் திட்டம், குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ. 3,100 என்ற விலையில் நெல் கொள்முதல், சுபத்ரா யோஜனா, கிருஷி வித்யாநிதி கல்வி உதவித்தொகை மற்றும் பிஎம் தன்-தான்ய கிருஷி யோஜனா போன்ற முன்னெடுப்புகள், இன்று நமது கிராமப்புறப் பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்தியுள்ளன.

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