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மகாத்மா காந்தியின் 157 வது பிறந்தநாள் - புகைப்படங்கள்

மகாத்மா காந்தியின் 157 வது பிறந்தநாள் - புகைப்படங்கள்

மகாத்மா காந்தியின் 157 வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு (அக்டோபர் 2, 2026) புதுதில்லியில் உள்ள ராஜ்காட் நினைவிடத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

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விடுதலைப் போராட்ட வீரர்களின் தியாகம் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் 'வளர்ச்சியடைந்த பாரதம்' உருவாவதற்கும் பெரும் சக்தியாக விளங்கும் என பிரதமர் மோடி எக்ஸ் (ட்விட்டர்) தளத்தில் பதிவு.

விடுதலைப் போராட்ட வீரர்களின் தியாகம் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் 'வளர்ச்சியடைந்த பாரதம்' உருவாவதற்கும் பெரும் சக்தியாக விளங்கும் என பிரதமர் மோடி எக்ஸ் (ட்விட்டர்) தளத்தில் பதிவு.

ஆண்டுதோறும் அக்டோபர் 2 அன்று தேசப்பிதா மகாத்மா காந்தியின் பிறந்தநாள் நாடு முழுவதும் மிகச் சிறப்பாக அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

ஆண்டுதோறும் அக்டோபர் 2 அன்று தேசப்பிதா மகாத்மா காந்தியின் பிறந்தநாள் நாடு முழுவதும் மிகச் சிறப்பாக அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

புதுதில்லி மட்டுமின்றி நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் காந்தி ஜெயந்தி சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டது.

புதுதில்லி மட்டுமின்றி நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் காந்தி ஜெயந்தி சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டது.

தில்லி ராஜ்காட்டில் மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட காந்தி நினைவிடத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மரியாதை செலுத்தினார்.

தில்லி ராஜ்காட்டில் மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட காந்தி நினைவிடத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மரியாதை செலுத்தினார்.

காந்தியின் சமாதியில் மலர்களைத் தூவி, இருகரம் கூப்பி அஞ்சலி செலுத்தினார்.

காந்தியின் சமாதியில் மலர்களைத் தூவி, இருகரம் கூப்பி அஞ்சலி செலுத்தினார்.

அன்பு, அகிம்சை, எளிமை மற்றும் மனிதநேயத்தின் அடையாளமாக விளங்கும் தேசப்பிதா மகாத்மா காந்தியடிகளின் பிறந்தநாளில் அவருக்கு எனது சிரம் தாழ்ந்த மரியாதையைச் செலுத்துகிறேன் என பிரதமர் மோடி எக்ஸ் (ட்விட்டர்) தளத்தில் பதிவு.

அன்பு, அகிம்சை, எளிமை மற்றும் மனிதநேயத்தின் அடையாளமாக விளங்கும் தேசப்பிதா மகாத்மா காந்தியடிகளின் பிறந்தநாளில் அவருக்கு எனது சிரம் தாழ்ந்த மரியாதையைச் செலுத்துகிறேன் என பிரதமர் மோடி எக்ஸ் (ட்விட்டர்) தளத்தில் பதிவு.

காந்தி நினைவிடத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

காந்தி நினைவிடத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

பிரதமரை தொடர்ந்து, மத்திய அமைச்சர்கள், நாடாளுமன்றப் பிரதிநிதிகள், எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்கள் என பலரும் ராஜ்காட் நினைவிடத்தில் தொடர்ந்து மரியாதை செலுத்தினர்.

பிரதமரை தொடர்ந்து, மத்திய அமைச்சர்கள், நாடாளுமன்றப் பிரதிநிதிகள், எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்கள் என பலரும் ராஜ்காட் நினைவிடத்தில் தொடர்ந்து மரியாதை செலுத்தினர்.

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