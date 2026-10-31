The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
பூந்தமல்லி - வடபழனி மெட்ரோ ரயில் சேவை வழக்கம்போல இயங்கும்!வங்கக் கடலில் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் உருவாகிறது 'முரசு' புயல்!உறவு கசந்த பின்னா் பாலுறவு பாலியல் வன்கொடுமை ஆகாது: உச்சநீதிமன்றம்இந்தியாவில் 136.79 கோடி தொலைத்தொடா்பு வாடிக்கையாளா்கள்! 3 மாநிலங்களில் 2,800 பேருக்கு புற்றுநோய் பரிசோதனை ஜன.25 முதல் பிப்.28 வரை மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு: ஆணையா் அறிவிப்பு மத்திய அரசின் நிதி பற்றாக்குறை 42.1% ஆக அதிகரிப்பு: சிஜிஏ வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது ஜிஎஸ்எல்வி - எஃப்18!

5 நட்சத்திர ஹோட்டலின் நீச்சல் குளத்தில் பாய்ந்த மின்சாரம்: வெளிநாட்டவர் 2 பேர் பலி!

பெங்களூரில் உள்ள 5 நட்சத்திர ஹோட்டல் ஒன்றின் நீச்சல் குளத்தில் குளித்தபோது மின்சாரம் பாய்ந்து வெளிநாட்டவர் 2 பேர் பலியாகினர்.

பிரதிப் படம்

Updated On :

பெங்களூரில் உள்ள 5 நட்சத்திர ஹோட்டல் ஒன்றின் நீச்சல் குளத்தில் குளித்தபோது மின்சாரம் பாய்ந்து வெளிநாட்டவர் 2 பேர் பலியாகினர்.

பெங்களூரில் உள்ள 5 நட்சத்திர ஹோட்டலில் ஜெர்மனைச் சேர்ந்த விமான நிறுவனப் பணியாளர் உள்பட இரு வெளிநாட்டினர் தங்கியிருந்தனர். அந்த ஹோட்டலில் உள்ள நீச்சல் குளத்தில் இருவரும் நேற்று குளித்துக் கொண்டிருந்த நிலையில் திடீரென மின்சாரம் பாய்ந்ததால், இருவரும் பலியானதாகக் கூறப்படுகிறது.

பலியான நபர்கள் ஜெர்மனைச் சேர்ந்த லுஃப்தான்சா விமான நிறுவனத்தின் பணியாளர் அலெக்சாண்டர் மாக்சிமிலியன் தீஸ் (57) மற்றும் ஐபிஎம் நிறுவனத்தில் திட்ட மேலாளராகப் பணியாற்றிய ஜூராஜ் ஹோர்வாட் (45) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.

காவல்துறையின் தகவலின்படி, ஹலசூரு பகுதியில் உள்ள அந்த நட்சத்திர ஹோட்டலின் மூன்றாவது தளத்தில் அமைந்துள்ள நீச்சல் குளத்தில் நேற்று மாலை இந்தச் சம்பவம் நடைபெற்றதாகக் குறிப்பிட்டனர். மின்சாரம் தாக்கியதற்கான காரணங்கள் தொடர்பான விவரங்களை காவல்துறையினர் வழங்கவில்லை.

மின்சாரம் தாக்கிய நபர்களைக் காப்பாற்ற முயன்றபோது அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த மேத்யூ டிசாண்டிஸ் (41) மற்றும் அங்கு நீச்சல் குளப் பணியாளராகப் பணியாற்றும் ராகுல் திவாரி (28) ஆகியோர் காயமடைந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

காயமடைந்த இருவரும் மணிபால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இருவரும் அபாய கட்டத்தைத் தாண்டிவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.

இதுதொடர்பாக, வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு ஹோட்டல் பணியாளர்களிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

Summary

Electrocution in a 5-star hotel swimming pool: 2 foreigners killed!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஜபல்பூரில் துர்க்கை சிலை ஊர்வலத்தில் மின்சாரம் பாய்ந்து இருவர் பலி, 6 பேர் காயம்!

ஜபல்பூரில் துர்க்கை சிலை ஊர்வலத்தில் மின்சாரம் பாய்ந்து இருவர் பலி, 6 பேர் காயம்!

விளம்பரப் பதாகை கட்டும்போது மின்சாரம் பாய்ந்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு

விளம்பரப் பதாகை கட்டும்போது மின்சாரம் பாய்ந்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு

சௌதி அரேபியா: விமான நிலையத்தின் மீது தாக்குதல்; 9 பேர் பலி, 300 பேர் காயம்

சௌதி அரேபியா: விமான நிலையத்தின் மீது தாக்குதல்; 9 பேர் பலி, 300 பேர் காயம்

நட்சத்திர விடுதி நீச்சல் குளத்தில் மூழ்கி சிறுவன் பலி!

நட்சத்திர விடுதி நீச்சல் குளத்தில் மூழ்கி சிறுவன் பலி!

விடியோக்கள்

சிறைக் காவலர்கள் குறைவா? தப்பிக்கும் கைதிகள்! | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்! | TVK

சிறைக் காவலர்கள் குறைவா? தப்பிக்கும் கைதிகள்! | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்! | TVK

நூறு கோடி வானவில் படத்தின் டிரைலர்!

நூறு கோடி வானவில் படத்தின் டிரைலர்!