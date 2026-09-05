FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER
The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
காங்கிரஸ் முன்னாள் எம்எல்ஏ 3 ஆண்டுகள் தேர்தலில் போட்டியிடத் தடை!எதிர்திசையில் வாகனம் ஓட்டுபவரா? திறந்தது மூன்றாம் கண்! டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் போராட்டத்துக்குக் காரணம் திமுக - அதிமுகதான்: அமைச்சர் விக்னேஷ் பேச்சுமேட்டூரிலிருந்து காவிரி நீர் கல்லணை வந்தது! நாளை காலை திறப்பு!நேபாள பெருவெள்ளம்! தஞ்சையில் மரபணு சேகரிப்பு பணி தொடக்கம்!!தவெக ஆதரவு கட்சிகள் கூட்டம்: காங்கிரஸுக்கு நேரில் அழைப்பு விடுத்த அமைச்சர்கள்!உத்தர பிரதேச வெள்ளம்: 26 மாவட்டங்கள் பாதிப்பு - 17,500 போ் மீட்புமாவட்ட நீதிபதிகளின் ஓய்வு வயது 62: தமிழ்நாடு உள்பட 7 மாநிலங்கள் ஒப்புதல்396 ஆசிரியா்களுக்கு டாக்டா் ராதாகிருஷ்ணன் விருது: அமைச்சா் ராஜ்மோகன் இன்று வழங்குகிறாா்நிலக்கரியில் இருந்து வாயுக்களைப் பிரித்தெடுக்கும் திட்டம்: ஒப்பந்தப்புள்ளி கோராத நிறுவனங்கள்ரயில் நிலையங்களின் வருவாய் பட்டியல்: சென்ட்ரலுக்கு 3-ஆவது இடம்!

பச்சிளம் குழந்தையின் உடலில் செலுத்தப்பட்ட ஊசி ஓர் ஆண்டுக்குப் பின் அகற்றம்: மருத்துவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு!

கேரளத்தில் குழந்தையின் உடலில் செலுத்தப்பட்ட ஊசி ஓர் ஆண்டுக்குப் பின் அகற்றப்பட்ட குற்றச்சாட்டில் மருத்துவமனை மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

பச்சிளம் குழந்தையின் உடலில் செலுத்தப்பட்ட ஊசி ஓர் ஆண்டுக்குப் பின் அகற்றம் - சித்திரிப்பு

Published On :5 செப்டம்பர் 2026, 3:27 pm IST

கேரளத்தில் குழந்தையின் உடலில் செலுத்தப்பட்ட ஊசி ஓர் ஆண்டுக்குப் பின் அகற்றப்பட்ட குற்றச்சாட்டில் மருத்துவமனை மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கேரளத்தில் உள்ள கோட்டயம் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அஞ்சு என்பவருக்கு ஜூன் 24, 2025 அன்று பெண் குழந்தை பிறந்தது.

பிறந்த உடனேயே காய்ச்சல் மற்றும் மஞ்சள் காமாலை பிரச்னை ஏற்பட்டதால் அந்தக் குழந்தையை பச்சிளங்குழந்தைகள் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதித்தனர்.

அப்போது, குழந்தையின் உடலில் மருத்துவர்கள் ஊசியை செலுத்தியதாகவும், அதனை எடுக்காமல் விட்டதாகவும் குழந்தையின் பெற்றோர் குற்றம் சாட்டினர்.

ஓர் ஆண்டாக குழந்தையின் விலா எலும்பின் அருகே ஊசி இருந்த நிலையில், சமீபத்தில் அதனைக் கண்டறிந்து அதே மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சை மூலம் கடந்த ஜூலை 2026-ல் ஊசியை அகற்றியுள்ளனர்.

இந்த நிலையில், பெற்றோரின் குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் மருத்துவமனை நிர்வாகம் மீது கேரள குழந்தைகள் உரிமைகள் ஆணையத்தின் பொறுப்புத் தலைவர் சிசிலி ஜோசப் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளார்.

கோட்டயம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மற்றும் மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளரிடம் இருந்து இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அறிக்கை சமர்ப்பிக்க ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

அதேபோல, இந்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக விசாரணை நடத்த 3 பேர் கொண்ட மருத்துவர்கள் குழுவை மருத்துவமனை நியமித்துள்ளது.

குழந்தையின் பெற்றோரிடம் குற்றச்சாட்டுகளை முழுமையாகக் கேட்டறிந்து அதனை விரிவாக ஆராயும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

Summary

A case has been registered against a hospital in Kerala over allegations that a needle injected into a child's body was removed only after a year.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

குழந்தையின் தொண்டையில் சிக்கிய இரும்புக் கம்பி அகற்றிய ஈரோடு அரசு மருத்துவமனை மருத்துவா்கள்

குழந்தையின் தொண்டையில் சிக்கிய இரும்புக் கம்பி அகற்றிய ஈரோடு அரசு மருத்துவமனை மருத்துவா்கள்

அரசு மருத்துவமனையில் மூதாட்டிக்கு சிகிச்சை அளித்ததில் அலட்சியம்: குறைதீா் கூட்டத்தில் புகாா்

அரசு மருத்துவமனையில் மூதாட்டிக்கு சிகிச்சை அளித்ததில் அலட்சியம்: குறைதீா் கூட்டத்தில் புகாா்

நீட் போராட்டம்: காங்கிரஸ் ஆளும் கேரளத்தில் 5,000 பேர் மீது வழக்கு ஏன்? பினராயி விஜயன் கேள்வி!

நீட் போராட்டம்: காங்கிரஸ் ஆளும் கேரளத்தில் 5,000 பேர் மீது வழக்கு ஏன்? பினராயி விஜயன் கேள்வி!

8 மாதங்களுக்குப் பின் பிரேத பரிசோதனைக்காக தோண்டி எடுக்கப்பட்ட 5 வயது சிறுமியின் உடல்!

8 மாதங்களுக்குப் பின் பிரேத பரிசோதனைக்காக தோண்டி எடுக்கப்பட்ட 5 வயது சிறுமியின் உடல்!

விடியோக்கள்

மீண்டும்...மீண்டும் மோதல் | UN Kannan Interview | US-Iran War | Trump | Hormuz

மீண்டும்...மீண்டும் மோதல் | UN Kannan Interview | US-Iran War | Trump | Hormuz

”யாரும் ஓட வேண்டாமா? அரிவாளோடு வருவாரா முதல்வர்? நயினார் நாகேந்திரன் | BJP | TVK

”யாரும் ஓட வேண்டாமா? அரிவாளோடு வருவாரா முதல்வர்? நயினார் நாகேந்திரன் | BJP | TVK