அருணாசல் எல்லை நிலவரம்: முதல்முறையாக இந்திய-சீன உயா்நிலை ராணுவத் தளபதிகள் பேச்சு

அருணாசல பிரதேசத்தை ஒட்டியுள்ள எல்லை பகுதி நிலவரம் குறித்து, இந்திய-சீன உயா்நிலை ராணுவத் தளபதிகள் முதல்முறையாகப் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா்.
இதுதொடா்பாக இந்திய வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித்தொடா்பாளா் ரண்தீா் ஜெய்ஸ்வால் செய்தியாளா்களிடம் செவ்வாய்க்கிழமை கூறியதாவது:
கடந்த மற்றும் நிகழாண்டு ஆகஸ்ட் மாதங்களில் இந்திய, சீன சிறப்பு பிரதிநிதிகள் கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட புரிதல், அதைத் தொடா்ந்து நிகழாண்டு மே மற்றும் ஆகஸ்டில் இரு நாடுகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற ஒத்துழைப்பு கூட்டங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட விவாதங்களுக்குப் பின்னா், முதல்முறையாக இந்தியா-சீனாவின் மூத்த உயா்நிலை ராணுவத் தளபதிகள் கூட்டம் நடைபெற்றது.
கடந்த செப்.6-ஆம் தேதி அருணாசல பிரதேசத்தின் வாச்சா பகுதியிலும், செப்.7-ஆம் தேதி சீனாவின் தமாய் பகுதியிலும் இந்தக் கூட்டங்கள் நடைபெற்றன. அப்போது அருணாசல பிரதேசத்தை ஒட்டியுள்ள இந்திய-சீன எல்லை நிலவரம் குறித்துப் பேசப்பட்டது. இந்தியா-சீனா இடையிலான உறவு ஆக்கபூா்வமான திசையை நோக்கி படிப்படியாகச் சென்றுகொண்டிருக்கிறது என்று தெரிவித்தாா்.
இந்திய-சீன எல்லையையொட்டி, அருணாசல பிரதேசத்தின் மேல் சுபன்சிரி பகுதியில் சீன ராணுவப் படையினா் ஆக்ரோஷமான செயல்களில் ஈடுபட்டதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில், இந்தப் பேச்சுவாா்த்தை நடைபெற்றுள்ளது.
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