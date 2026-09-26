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அக்கறையில்லாதவா்கள் ஐ.நா. சீா்திருத்தங்களை எதிா்க்கின்றனா்: அமைச்சா் எஸ்.ஜெய்சங்கா்

ஐ.நா.வில் சீா்திருத்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதில் அக்கறையில்லாதவா்கள், அதை எதிா்க்கின்றனா் என்று இந்திய வெளியுறவு அமைச்சா் எஸ்.ஜெய்சங்கா் தெரிவித்தாா்.

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ஐ.நா.வில் சீா்திருத்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதில் அக்கறையில்லாதவா்கள், அதை எதிா்க்கின்றனா் என்று இந்திய வெளியுறவு அமைச்சா் எஸ்.ஜெய்சங்கா் தெரிவித்தாா்.

அமெரிக்காவின் நியூயாா்க் நகரில் ஐ.நா. பொதுச் சபை கூட்டத்தையொட்டி ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சியில், அவா் வியாழக்கிழமை பேசியதாவது:

ஒவ்வோா் ஆண்டும் ஐ.நா. பொதுச் சபை கூட்டத்துக்காக உலக நாடுகள் ஒன்றுகூடும்போது, ஐ.நா.வில் சீா்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று தொடா்ந்து விவாதிக்கப்படுகிறது. சீா்திருத்தங்கள் குறித்த எண்ணம் தற்போது மேலும் வலுப்பெற்று வருவதாகக் கருதுகிறேன்.

உலகில் உள்ள உண்மை நிலவரங்களுக்கு ஏற்ப ஐ.நா. அமைப்பு மாற வேண்டும் என்ற எண்ணம் சா்வதேச சமூகத்திடம் உள்ளது. இதுவே அந்த அமைப்பு மாற வேண்டும் என்ற கருத்தின் மையமாக உள்ளது. தற்போதைய உலக நிலவரத்துக்கு ஏற்ப இல்லாமல், ஐ.நா. பின்தங்கியுள்ளது. இப்படிக் கூறுவதால் ஐ.நா.வுக்கு எதிராக இருப்பதாகக் கருத வேண்டாம். உண்மையில் ஐ.நா. மீது அக்கறை கொண்டவா்கள்தான் அதைச் சீா்திருத்த விரும்புகிறாா்கள்.

ஐ.நா. மீது அக்கறையில்லாதவா்கள், அதில் சீா்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படுவதை எதிா்க்கின்றனா். அவா்கள் தங்கள் தேவைக்காக ஐ.நா அமைப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றனா். ஆனால், ஐ.நா. மீது அவா்களுக்கு உண்மையான அக்கறை இல்லை. இந்தக் கருத்து தற்போது மிகவும் வலுவாக உள்ளது என்று தெரிவித்தாா்.

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