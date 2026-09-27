4 மாபெரும் துறைமுகங்கள்: மத்திய அரசு அறிவிப்பு
4 மாபெரும் துறைமுகங்களை மத்திய அரசு அறிவித்தது பற்றி...
முந்த்ரா துறைமுகம் - PTI
குஜராத்தில் உள்ள தீனதயாள் துறைமுகம், அதானி குழுமத்தின் முந்த்ரா துறைமுகம், மகாராஷ்டிரத்தில் உள்ள ஜவாஹா்லால் நேரு துறைமுகம், ஒடிஸாவில் உள்ள பாரதீப் துறைமுகம் ஆகியவற்றை மாபெரும் துறைமுகங்களாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.
இந்திய துறைமுகங்கள் சட்டம் 2025-இன் 73-ஆவது பிரிவு 1-ஆவது உட்பிரிவின் கீழ், ஒரு துறைமுகத்தை மாபெரும் துறைமுகம் என்று வகைப்படுத்துவதற்கான தகுதிகளை மத்திய அரசு அறிவித்தது.
இதன்படி, முக்கியத் துறைமுகங்களான தீனதயாள் துறைமுகம், ஜவாஹா்லால் நேரு துறைமுகம், பாரதீப் துறைமுகம், முக்கியத் துறைமுகங்கள் பட்டியலில் இல்லாத முந்த்ரா துறைமுகம் ஆகியவை அந்தத் தகுதிகளைப் பூா்த்தி செய்துள்ளன என்று அரசிதழ் அறிவிக்கையில் மத்திய துறைமுகங்கள், கப்பல் மற்றும் நீா்வழிப் போக்குவரத்து அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
தற்போது இந்தியாவில் தீனதயாள், மும்பை, மொா்முகாவ், புதிய மங்களூரு, கொச்சி, சென்னை, காமராஜா் (எண்ணூா்), வ.உ.சிதம்பரனாா், விசாகப்பட்டினம், பாரதீப், கொல்கத்தா (ஹல்தியா உள்பட), ஜவாஹா்லால் நேரு ஆகிய 12 முக்கியத் துறைமுகங்கள் உள்ளன.
Summary
4 Major Ports: Central Government Announcement
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