பணி நியமன முறைகேடு வழக்கு! அமலாக்கத் துறை விசாரணைக்கு ஹரிஷ் ராவத் ஆஜர்!
2016 பணிநியமனத் தேர்வில் முறைகேடு குற்றச்சாட்டு பற்றி..
ஹரிஷ் ராவத் - X
உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின் முன்னாள் முதல்வரும், மூத்த காங்கிரஸ் தலைவருமான ஹரிஷ் ராவத் 2016 -ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற பணிநியமனத் தேர்வில் நடந்ததாகக் கூறப்படும் முறைகேடுகள் தொடர்பான வழக்கு விசாரணைக்காக டேராடூனில் உள்ள அமலாக்கத் துறை அலுவலகத்தில் ஆஜரானார்.
அலுவலகத்திற்குள் நுழையும்போது, ராவத் தனது தாயாரின் புகைப்படத்தைக் கழுத்தில் அணிந்திருந்தார்.
விசாரணைக்கு முன்னதாக, விசாரணைக்காக ஆஜராகுமாறு இரண்டு நாள்களுக்கு முன்பே அமலாக்கத் துறையிடமிருந்து தனக்கு அழைப்பாணை வந்ததாகக் கூறும் காணொலி ஒன்றை அவர் வெளியிட்டிருந்தார்.
உத்தரகண்ட் துணைப் பணிகள் தேர்வு ஆணையத்தால் (யுகேஎஸ்எஸ்எஸ்சி) 2016-இல் நடத்தப்பட்ட கிராம பஞ்சாயத்து மேம்பாட்டு அதிகாரி பணி நியமனத் தேர்வில் நடந்ததாகக் கூறப்படும் முறைகேடுகள் தொடர்பான வழக்கு இதுவாகும்.
இவ்விவகாரம் தொடர்பாக, செப்டம்பர் 10-ஆம் தேதி டேராடூனில் உள்ள பல இடங்களில் அமலாக்கத் துறை சோதனை நடத்தியது. இதில், ராவத்தின் தற்போதைய தனிப்பட்ட உதவியாளரும், அவர் முதல்வராக இருந்தபோது சிறப்புப் பணி அதிகாரியாக பணியாற்றிய வருமான சந்தன் சிங் ஜீனாவின் இல்லமும் அடங்கும்.
அமலாக்கத் துறை தன்னிடம் ஏராளமான ஆவணங்களைக் கோரியுள்ளதாக ராவத் தனது காணொலியில் குறிப்பிட்டிருந்தார். குறிப்பாக, அவரது கடந்தகால வருமான வரித் தாக்கல் விவரங்கள், அவருக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் சொந்தமான சொத்துக்கள் குறித்த விவரங்களை அமலாக்கத் துறை கோரியிருந்தது.
அமலாக்கத் துறை அலுவலகத்திற்குச் செல்வது குறித்து யாருக்கும் முன்கூட்டியே தெரிவிக்கவில்லை. தனது தனிப்பட்ட உதவியாளரின் வீட்டில் ரொக்கப் பணமும் நகைகளும் கைப்பற்றப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அனைத்துக் கட்சிப் பதவிகளிலிருந்தும் விலகுவதாக செப்டம்பர் 12-ஆம் தேதி ராவத் அறிவித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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