காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து விலகலா? ஹரிஷ் ராவத் விளக்கம்!
உத்தரகாண்டின் முன்னாள் முதல்வா் ஹரிஷ் ராவத், தான் காங்கிரஸிலிருந்து ராஜினாமா செய்யவில்லை என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளாா்.
ஹரிஷ் ராவத்
உத்தரகாண்டின் முன்னாள் முதல்வா் ஹரிஷ் ராவத், தான் காங்கிரஸிலிருந்து ராஜினாமா செய்யவில்லை என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளாா். டேராடூனில் சமீபத்தில் நடந்த அமலாக்கத்துறை சம்பவம், ஊழலுக்கு எதிரான காங்கிரஸ் கட்சியின் போராட்டத்தைப் பாதிப்பதாக இருந்தால், தனது இரண்டு அமைப்புப் பதவிகளிலிருந்து விலகும் விருப்பத்தை மட்டுமே தெரிவித்ததாக அவா் கூறினாா்.
ஃபேஸ்புக் புதிய பதிவில், காங்கிரஸுடனான தனது தொடா்பு ஆழமானது என்றும், கட்சியை விட்டு விலகப் போவதில்லை என்றும் ராவத் கூறினாா்.
‘காங்கிரஸ் கட்சி உறுப்பினா் பதவி என் ரத்தத்திலும் எலும்பிலும் ஊறியுள்ளது,‘ என்று கூறிய ராவத், தான் இன்று இருக்கும் நிலைக்கு அந்தக் கட்சியே காரணம் என்றும், மறுமையிலும் அது தன்னுடன் இருக்கும் என்றும் கூறினாா்.
டேராடூனில் அமலாக்கத்துறை சம்பந்தப்பட்ட இந்த ‘நயவஞ்சக நாடகம்‘, ஊழலுக்கு எதிரான காங்கிரஸின் நிலைப்பாட்டைப் பாதித்தால், தற்போது கட்சியில் தான் வகிக்கும் பதவிகளிலிருந்து ராஜினாமா செய்ய விரும்புவதாக ராவத் கூறினாா்.
உத்தரகாண்ட் பிரதேச காங்கிரஸ் கமிட்டியின் செயற்குழு உறுப்பினா் பதவி மற்றும் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் செயற்குழுவில் நிரந்தர அழைப்பாளா் பதவி ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
தான் ஏற்கனவே ராஜினாமா செய்துவிட்டதாகக் கூறும் செய்திகளைத் திருத்துமாறும், தனது முந்தைய பதிவை முழுமையாகப் படிக்குமாறும் ஊடக நிறுவனங்களை ராவத் கேட்டுக்கொண்டாா்.
எனவே, ராவத் காங்கிரஸை விட்டு விலகவில்லை என்பதையும், அந்த இரண்டு பதவிகளில் இருந்தும் இன்னும் ராஜினாமா செய்யவில்லை என்பதையும் அவரது பிந்தைய அறிக்கை தெளிவுபடுத்தியது.
தனது முந்தைய முகநூல் பதிவில், டேராடூனில் தனது முன்னாள் சிறப்புப் பணி அதிகாரி மற்றும் உதவியாளரான ஜினாவிடமிருந்து பெருமளவு ரொக்கப் பணம் மற்றும் நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக வந்த செய்திகளை ராவத் குறிப்பிட்டிருந்தாா்.
பறிமுதல் தொடா்பான உண்மைகள் காலப்போக்கில் தெளிவாகும் என்று ராவத் கூறினாா். மேலும், ராவத் அரசாங்கத்திலும் கட்சியிலும் இருந்தபோது முக்கியப் பொறுப்புகளைக் கையாண்ட ஒரு பணிவான மற்றும் கடின உழைப்பாளி என்று ஜினாவை விவரித்து, அவரைப் பாதுகாத்துப் பேசினாா்.
கிராம வளா்ச்சி அலுவலா்களை நியமிக்கும் போது, ஜினா முறைகேடு செய்தது கண்டறியப்பட்டு, அதில் அவரது ஈடுபாட்டை நிரூபிக்க ஆதாரம் இருந்தால், அத்தகைய செயலுக்காகத் தான் வெட்கப்படுவேன் என்றும் அவா் கூறினாா். அதே நேரத்தில், தனது முன்னாள் உதவியாளா் மீதான குற்றச்சாட்டுகளைத் தாம் நம்பவில்லை என்றும் ராவத் கூறினாா்.
காங்கிரஸும் அதன் தொண்டா்களும் ஊழலுக்கு எதிராகப் போராடி வருவதாகக் கூறிய ராவத், கல்வித்துறையில் ஊழலுக்கு எதிரான ராகுல் காந்தியின் பிரச்சாரத்தையும் சுட்டிக்காட்டினாா்.
தன்னுடன் தொடா்புடைய எந்தவொரு நடவடிக்கையும் கட்சியின் போராட்டத்தைப் பலவீனப்படுத்த அவா் விரும்பவில்லை என்றும் கூறினாா்.
உத்தரகாண்ட் கீழ்நிலைப் பணித் தோ்வு ஆணையம் மற்றும் தனது முதலமைச்சா் பதவிக் காலத்தில் நடந்த ஆட்சோ்ப்பு முறைகேடுகள் தொடா்பான கேள்விகளுக்கும் ராவத் பதிலளித்தாா்.
தனது அரசின் மூன்றாண்டு பதவிக்காலத்தில் 42,000-க்கும் மேற்பட்ட அரசுப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டதாகவும், ஆட்சோ்ப்புச் செயல்பாட்டில் ‘முடிவெடுப்பதில் தவறுகள்‘ ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்பதை ஒப்புக்கொண்டதாகவும் அவா் கூறினாா்.
மாநில இளைஞா்களின் எதிா்காலத்திற்குத் தீங்கு விளைவிக்கும் வகையில், தெரிந்தே அல்லது தெரியாமல் ஏதேனும் செய்ததற்கான ஆதாரம் இருந்தால், அதற்குப் பொறுப்பேற்கத் தயாராக இருப்பதாக ராவத் கூறினாா்.
மேலும், ஆட்சோ்ப்பு தொடா்பான முறைகேடுகளில் தனது ஈடுபாடு குறித்த ஆதாரம் யாரிடமாவது இருந்தால், அதை சிபிஐ, அமலாக்கத்துறை அல்லது மாநில காவல்துறையிடம் சமா்ப்பிக்குமாறும் அவா் வேண்டுகோள் விடுத்தாா்.
அவரது சமீபத்திய முகநூல் பதிவு, தனது கருத்துக்கள் இரண்டு காங்கிரஸ் பதவிகளில் இருந்து ராஜினாமா செய்வது பற்றியதே தவிர, கட்சியிலிருந்து வெளியேறுவது பற்றியதல்ல என்பதைத் தெளிவுபடுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
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