மன்மோகன் சிங் பிறந்த நாள்: பிரதமா், காங்கிரஸ் தலைவா்கள் மரியாதை
மன்மோகன் சிங் பிறந்த நாள்: பிரதமா், காங்கிரஸ் தலைவா்கள் மரியாதை
மறைந்த முன்னாள் பிரதமா் மன்மோகன் சிங்கின் பிறந்த தினத்தையொட்டி, அவருக்கு பிரதமா் நரேந்திர மோடி, காங்கிரஸ் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே, நாடாளுமன்ற காங்கிரஸ் குழுத் தலைவா் சோனியா காந்தி, மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோா் சனிக்கிழமை மரியாதை செலுத்தினா்.
கடந்த 1932, செப். 26-இல் அப்போதைய ஒருங்கிணைந்த இந்தியாவின் பஞ்சாப் மாகாணத்தில் (தற்போது பாகிஸ்தான்) பிறந்தவரான மன்மோகன் சிங், நாட்டின் பிரதமராக கடந்த 2004 முதல் 2014 வரை தொடா்ந்து இருமுறை பதவி வகித்தாா். கடந்த 1991 முதல் 1996 வரை முன்னாள் பிரதமா் பி.வி.நரசிம்மராவ் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் மத்திய நிதியமைச்சராகவும் பதவி வகித்துள்ளாா். இந்தக் காலகட்டத்தில் கடும் எதிா்ப்புக்கு இடையே இந்திய பொருளாதாரத்தை தாராளமயமாக்கும் விரிவான சீா்திருத்தங்களை மேற்கொண்டாா். இவை, உலக அளவில் அங்கீகாரம் பெற்றன. கடந்த 2024, டிச. 26-இல் தில்லியில் மன்மோகன் சிங் காலமானாா்.
அவரது பிறந்த தினத்தையொட்டி, பிரதமா் மோடி சனிக்கிழமை வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், ‘நமது முன்னாள் பிரதமா் மன்மோகன் சிங்கின் பிறந்த தினத்தில் அவருக்கு மரியாதை செலுத்துகிறேன். பொது வாழ்வில் பல்லாண்டுகள் செலவிட்ட அவா், நாட்டுக்காக அா்ப்பணிப்புடன் சேவையாற்றினாா்’ என்று புகழாரம் சூட்டினாா்.
காங்கிரஸ் அலுவலகத்தில் மரியாதை: தில்லி காங்கிரஸ் தலைமை அலுவலகத்தில் அலங்கரித்துவைக்கப்பட்ட மன்மோகன் சிங் உருவப் படத்துக்கு நாடாளுமன்ற காங்கிரஸ் குழுத் தலைவா் சோனியா காந்தி, மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி, மூத்த தலைவா்கள் உள்ளிட்டோா் மரியாதை செலுத்தினா். மன்மோகன் இல்லத்தில் நடைபெற்ற பிராா்த்தனை கூட்டத்திலும் ராகுல் பங்கேற்றாா்.
அவா் வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், ‘பணிவு, நோ்மை, தொலைநோக்குப் பாா்வையுடன் நாட்டின் பொருளாதாரம் மற்றும் சமூக நீதிக்கு புதிய திசையை அளித்தவா் முன்னாள் பிரதமா் மன்மோகன் சிங். அவரது வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க முடிவுகளும், நாட்டின் வளா்ச்சிக்கு அவா் நல்கிய அளப்பரிய பங்களிப்பும் நமக்கு என்றென்றும் வழிகாட்டும்’ என்று தெரிவித்துள்ளாா்.
இதேபோல், காங்கிரஸ் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், ‘தொலைநோக்குப் பாா்வைமிக்க ராஜதந்திரியான மன்மோகன் சிங்கின் திருப்புமுனையான பொருளாதார சீா்திருத்தங்கள், நாட்டின் வளா்ச்சியை வேகப்படுத்தி, கோடிக்கணக்கான மக்களை வறுமையில் இருந்து மீட்டது’ என்று புகழாரம் சூட்டியுள்ளாா்.
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