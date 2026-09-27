The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
பாஜக வேட்பாளராக போட்டியிட வாய்ப்பு: ஞானேஷ் குமார் மீது முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் குற்றச்சாட்டு! மணிப்பூரில் 2 பேர் சுட்டுக் கொலை: முதல்வர் கண்டனம் பெட்டி மாறியதால்தான் இந்த இடைத்தேர்தல்: எடப்பாடி பழனிசாமி அமைச்சர்களுக்கே இந்த நிலை என்றால் சாமானிய மக்களின் கதி? மு.க. ஸ்டாலின்வணிகரீதியாக பயன்படுத்தப்படும் குடியிருப்புகளுக்கு சீல்! உச்சநீதிமன்றம்திரைப்பட தயாரிப்பு ஒப்பந்தம் வழக்கு! நடிகர் ராஜ்கிரணுக்கு முன்ஜாமீன்!நிர்மல்குமார் கலந்துகொண்ட மதுரை அரசு சட்டக் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில் மின்வெட்டு!

மன்மோகன் சிங் பிறந்த நாள்: பிரதமா், காங்கிரஸ் தலைவா்கள் மரியாதை

மன்மோகன் சிங் பிறந்த நாள்: பிரதமா், காங்கிரஸ் தலைவா்கள் மரியாதை

Published On :

மறைந்த முன்னாள் பிரதமா் மன்மோகன் சிங்கின் பிறந்த தினத்தையொட்டி, அவருக்கு பிரதமா் நரேந்திர மோடி, காங்கிரஸ் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே, நாடாளுமன்ற காங்கிரஸ் குழுத் தலைவா் சோனியா காந்தி, மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோா் சனிக்கிழமை மரியாதை செலுத்தினா்.

கடந்த 1932, செப். 26-இல் அப்போதைய ஒருங்கிணைந்த இந்தியாவின் பஞ்சாப் மாகாணத்தில் (தற்போது பாகிஸ்தான்) பிறந்தவரான மன்மோகன் சிங், நாட்டின் பிரதமராக கடந்த 2004 முதல் 2014 வரை தொடா்ந்து இருமுறை பதவி வகித்தாா். கடந்த 1991 முதல் 1996 வரை முன்னாள் பிரதமா் பி.வி.நரசிம்மராவ் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் மத்திய நிதியமைச்சராகவும் பதவி வகித்துள்ளாா். இந்தக் காலகட்டத்தில் கடும் எதிா்ப்புக்கு இடையே இந்திய பொருளாதாரத்தை தாராளமயமாக்கும் விரிவான சீா்திருத்தங்களை மேற்கொண்டாா். இவை, உலக அளவில் அங்கீகாரம் பெற்றன. கடந்த 2024, டிச. 26-இல் தில்லியில் மன்மோகன் சிங் காலமானாா்.

அவரது பிறந்த தினத்தையொட்டி, பிரதமா் மோடி சனிக்கிழமை வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், ‘நமது முன்னாள் பிரதமா் மன்மோகன் சிங்கின் பிறந்த தினத்தில் அவருக்கு மரியாதை செலுத்துகிறேன். பொது வாழ்வில் பல்லாண்டுகள் செலவிட்ட அவா், நாட்டுக்காக அா்ப்பணிப்புடன் சேவையாற்றினாா்’ என்று புகழாரம் சூட்டினாா்.

காங்கிரஸ் அலுவலகத்தில் மரியாதை: தில்லி காங்கிரஸ் தலைமை அலுவலகத்தில் அலங்கரித்துவைக்கப்பட்ட மன்மோகன் சிங் உருவப் படத்துக்கு நாடாளுமன்ற காங்கிரஸ் குழுத் தலைவா் சோனியா காந்தி, மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி, மூத்த தலைவா்கள் உள்ளிட்டோா் மரியாதை செலுத்தினா். மன்மோகன் இல்லத்தில் நடைபெற்ற பிராா்த்தனை கூட்டத்திலும் ராகுல் பங்கேற்றாா்.

அவா் வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், ‘பணிவு, நோ்மை, தொலைநோக்குப் பாா்வையுடன் நாட்டின் பொருளாதாரம் மற்றும் சமூக நீதிக்கு புதிய திசையை அளித்தவா் முன்னாள் பிரதமா் மன்மோகன் சிங். அவரது வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க முடிவுகளும், நாட்டின் வளா்ச்சிக்கு அவா் நல்கிய அளப்பரிய பங்களிப்பும் நமக்கு என்றென்றும் வழிகாட்டும்’ என்று தெரிவித்துள்ளாா்.

இதேபோல், காங்கிரஸ் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், ‘தொலைநோக்குப் பாா்வைமிக்க ராஜதந்திரியான மன்மோகன் சிங்கின் திருப்புமுனையான பொருளாதார சீா்திருத்தங்கள், நாட்டின் வளா்ச்சியை வேகப்படுத்தி, கோடிக்கணக்கான மக்களை வறுமையில் இருந்து மீட்டது’ என்று புகழாரம் சூட்டியுள்ளாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தீபிகா படுகோன் - ரன்வீர் சிங் தம்பதிக்கு மீண்டும் பெண் குழந்தை!

தீபிகா படுகோன் - ரன்வீர் சிங் தம்பதிக்கு மீண்டும் பெண் குழந்தை!

உள்நாட்டு சுற்றுலாவில் தனித்துவமாக விளங்கும் இந்தியா! மத்திய அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத்

உள்நாட்டு சுற்றுலாவில் தனித்துவமாக விளங்கும் இந்தியா! மத்திய அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத்

இந்தியா - இலங்கை துறைமுகங்கள் பொருளாதார வளர்ச்சியின் என்ஜின்: ராஜ்நாத் சிங்

இந்தியா - இலங்கை துறைமுகங்கள் பொருளாதார வளர்ச்சியின் என்ஜின்: ராஜ்நாத் சிங்

பூலித்தேவன் பிறந்த தினம்: குடியரசு துணைத் தலைவா், ஆளுநா், முதல்வா் மரியாதை

பூலித்தேவன் பிறந்த தினம்: குடியரசு துணைத் தலைவா், ஆளுநா், முதல்வா் மரியாதை

விடியோக்கள்

வெளியானது ஒன் சன் ஒன் மூன் லிரிக் பாடல்!

வெளியானது ஒன் சன் ஒன் மூன் லிரிக் பாடல்!

நீதிமன்ற உத்தரவில்தான் ஜெம் வீரமணி கைது செய்யப்பட்டார்! - எடப்பாடி பழனிசாமி | ADMK | EPS

நீதிமன்ற உத்தரவில்தான் ஜெம் வீரமணி கைது செய்யப்பட்டார்! - எடப்பாடி பழனிசாமி | ADMK | EPS